Наталью Горячко-Басалагу не смогли оштрафовать, продержав три дня в изоляторе 8 27.03.2019, 14:02

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Фото: svaboda.org

Активистку 24 марта задержали люди в штатском.

В начале минского митинга-концерта на День Воли 24 марта активистку Наталью Горячко-Басалыгу задержали «люди в штатском». Она нашлась только в суде, передает «Радыё Свабода».

Суд Центрального района отправил на доработку протокол за «мелкое хулиганство» (ст. 17.1 КоАП) относительно Натальи. Сама она собирается снимать побои.

По словам свидетелей-милиционеров, она «нагло себя вела, громко кричала, навязывала свое присутствие». Но показания свидетелей-милиционеров не совпали со временем звонков в милицию самой задержанной. Горячко-Басалыга сама вызвала милицию, когда правоохранители отказались разговаривать с ней по-белорусски, в качестве доказательств у нее тоже сохранилось видео действий «людей в штатском» перед задержанием.

Все время от задержания до суда, как рассказала активистка, она была в изоляторе временного содержания, одна в камере. Там она объявила голодовку. По словам активистки, ей отказались вызывать скорую помощь, когда у нее поднялось давление.

По словам активистки, ее задерживали Юрий Аксюта и Илья Шуневич, «гонялись» за ней, были в гражданской одежде и не представились.

Когда ее принимали в изолятор, у нее отметили гематомы на руках и ногах, хотя на суде утверждалось, что она сама пошла в машину «людей в штатском». В изоляторе, рассказывает активистка, была также 18-летняя Александра С., которую задержали на выходных за то, что она пнула памятник «царскому городовому» у главного здания Министерства внутренних дел.