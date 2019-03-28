Наталья Горячко: Замахнувшуюся на городового студентку задерживали десять милиционеров 20 28.03.2019, 20:32

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Александра Самосюк

Фото из социальных сетей

Студентку БГУ задерживали на глазах у отца и брата.

В субботу 23 марта 18-летняя студентка БГУ Александра Самосюк гуляла по улице Городской вал вместе с отцом и братом. Когда они проходили рядом с памятником, девушка замахнулась на него ногой. В результате девушка двое суток провела в изоляторе временного содержания на Окрестина. Вместе с ней в камере сидела общественная активистка Наталья Горячко, которая и рассказала «Белсату» подробности истории.

По словам активистки, после попытки Александры дать пинка скульптуре городовому выбежали 10 милиционеров. Девушку задержали, она двое суток провела на Окрестина. Родственников Александры не трогали.

В понедельник девушку привезли в суд Московского района, однако судья приказал доработать дело. Александру освободили в зале суда.

Сейчас она в шоке от того, что произошло, и отказывается давать комментарии.

«Она не хочет разговаривать с журналистами, так как в ее семье еще трое несовершеннолетних детей. Кроме того, она учится в университете и сильно переживает, чем закончится эта история», – говорит Наталья Горячко.

По словам Натальи Горячко, они разговаривали о мотивах поступка Саши.

«Александра считает, что скульптура городового не имеет исторического и культурного значения, и не должна там стоять. Она не понимает, почему столько денег тратят на охрану скульптуры, – говорит Наталья Горячко. – Это не белорусский памятник: городовой – не белорусское явление».

В пресс-службе столичной милиции «Нашай ніве» рассказали, что дело Александры Самосюк рассмотрят на следующей неделе.

Скульптуру городового – правоохранителя времен Российской империи – поставили в Минске в позапрошлом году к 100-летию белорусской милиции. С тех пор она регулярно попадает в новости: активисты проводят около городового акции, а милиция мстит им за это.