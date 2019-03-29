Reuters: США вводят тотальный запрет на нефтяные сделки с Мадуро 8 29.03.2019, 8:07

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Фото: Reuters

Вашингтон усиливает давление на режим узурпатора.

Власти США дали указания всем нефтекомпаниям и перерабатывающим предприятиям прекратить деловые отношения с Венесуэлой под угрозой санкций, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника (перевод – РБК). Запрет касается даже тех сделок, которые прямо не запрещены текущими условиями санкций.

Несмотря на введение санкций против нефтяной индустрии Венесуэлы, некоторые компании из Индии, России и Европы продолжают работать с режимом Мадуро. В феврале стало известно, что, несмотря на санкции, Каракас продолжает экспортировать нефть — взамен американского рынка венесуэльские ресурсы поставляются на нефтеперерабатывающие предприятия в Индии, России, Норвегии, Швеции и Испании.

Вашингтон стремится оборвать эти контакты. В первую очередь США заинтересованы в прекращении поставок в Венесуэлу бензина и нефтепродуктов, которыми разбавляется тяжелая венесуэльская нефть для того, чтобы сделать ее более пригодной для экспорта. По гуманитарным соображениям исключение будет сделано для авиатоплива и дизтоплива.

Как пояснили источники, Госдеп дал понять участникам рынка, что любой вид торговли нефтью — прямой, опосредованный или по бартеру — будет считаться нарушением санкционного режима.

18 марта министр нефти Венесуэлы и президент республиканской нефтяной госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо на встрече в Баку заявил, что венесуэльская нефть, предназначавшаяся для сбыта в США, может быть продана «Роснефти» или в другие страны мира. «Контракты выполняются. Мы можем отправить нефть, которая была выделена для США, в Россию или другим клиентам», — заявлял министр.

В конце января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской национальной нефтекомпании PDVSA. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, оказались вынуждены переводить средства на заблокированный счет компании в США. После этого объем экспорта нефти в США снизился с 484 тыс. до 149 тыс. барр. в день. До этого США являлись основным рынком сбыта венесуэльской нефти.