«Бясконца наша мара аб свабодзе» 8 29.03.2019, 14:56

2,286

Наталья Радина, Степан Светлов и Збигнев Буяк

Сайт «Хартии-97» наградил блогера NEXTA за смелость в творчестве и личное мужество.

29 марта в варшавском офисе Сharter97.org продолжилось вручение Национальной премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2018 год.

Напомним, 21 марта в Минске сайт «Хартии-97» наградил брестских блогеров и лидеров протестов против строительства аккумуляторного завода Александр Кабанова и Сергея Петрухинa, мать погибшего солдата Александра Коржича Светлану Коржич, активистa гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонидa Кулаковa.

Cегодня сайт Сharter97.org наградил премией молодого видеоблогера Степана Светлова, известного как NEXTA. Степан Светлов стал лауреатом премии сразу в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».

Открывала церемонию главный редактор Сharter97.org Наталья Радина. В начале своего выступление она рассказала, почему мероприятие пришлось проводить и в Минске, и в Варшаве:

«В этом году церемония награждения Национальной премией «Хартии-97» за защиту прав человека, которая носит имя Виктора Ивашкевичa, растянулась во времени и пространстве. Это связано с тем, что часть наших лауреатов - Александр Кабанов и Сергей Петрухин, не могут выехать из Беларуси. Против них возбуждены уголовные дела.

Степан Светлов и Наталья Радина

Еще один наш лауреат - Степан Светлов - находится под уголовным преследованием в Беларуси. У него обратная ситуация - он не может вернуться на Родину. Мы хорошо понимаем положение, в котором находится блогер NEXTA, ведь многие журналисты сайта Сharter97.org также не могут вернуться домой. Поэтому мы хотели бы вручить Национальную премию здесь, в Варшаве.

Степан Светлов - уникальный для Беларуси молодой человек. У него миллионная аудитория, очень смелые ролики, в которых он называет вещи своими именами, высмеивает колхозную диктатуру. В ситуации, когда в Беларуси уничтожаются независимые СМИ, Степан Светлов делает очень важную работу. Меня особенно радует то, что после более чем 20 лет работы сайта Сharter97.org появляются такие люди, как Степан Светлов. Ему, кстати, также 20 лет. Это значит, «бясконца наша мара аб свабодзе»».

Вручить премию блогеру NEXTA Наталья Радина предложила легендарному лидеру подпольной польской «Солидарности», кандидату в депутаты Европарламента Збигневу Буяку.

Степан Светлов и Збигнев Буяк

«Дорогой лауреат, вручая тебе эту награду я хочу сказать, что для нас она является радостью встречи и знакомства с тобой, а для тебя - большим долгом и обязательством.

Что я, ветеран польской «Солидарности», ветеран борьбы за права человека в Европе, могу сказать такому молодому человеку? Для нас всех отцами-основателемя движения за борьбу являются Андрей Сахаров и Елена Боннэр. Даже знаменитый Яцек Куронь (польский политик, один из руководителей оппозиции в период существования ПНР, - прим. Сharter97.org) заявил, «что мы все родом из Сахарова и Боннэр».

Если бы они, во время существования СССР, не начали свою борьбу, то и мы бы не знали, что она может быть успешной.

Я бы хотел сказать, что наши страны еще должны приспособиться к европейским стандартам и ценностям. Можно много говорить об этих ценностях, но ничего не знать о них.

Проводя тренинги и встречи со студентами, я постоянно говорю о том, что если хочешь провести какие-то реформы в обществе - то ты должен убедить людей в их важности и потребности. Чтобы быть понятым со своими идеями, нужно иметь большую поддержку в обществе.

Когда мы начинали реформы в Польше, то у нас были только газеты, телевидение, аудиокассеты. Сегодня вы, молодежь, располагаете намного большими возможностями, которые стократно превышают наши.

Поэтому я хочу сказать нашему лауреату, что он крайне важен для наших стран. Именно он имеет влияние и знания, которые позволяют контролировать нас, политиков.

Сегодня многие политики превратились в звезд шоу-бизнеса. Но именно такие люди, как наш лауреат, продолжают держать нас в тонусе.

Очень важно понимать, что настоящими гарантами безопасности и порядка являются не полиция и силовые структуры, а спорт, культура, образование, гражданское общество. Это 95% порядка и безопасности. К сожалению, даже мы в Польше еще не до конца это поняли.

Политики никогда не справятся с этой задачей, пока такие люди, как наш лауреат, не объяснят и не передадут эту идею обществу. Это безумно трудное, но важное и интересное задание. Желаю Степану успеха на этом пути», - cказал Збигнев Буяк.

Степан Светлов, Збигнев Буяк и Наталья Радина

Cтепан Светлов поблагодарил редакцию «Хартии-97» за признание его заслуг:

«Очень приятно получить эту награду. Премия Сharter97.org - это оценка моей деятельности, мотивация продолжать делать свою работу лучше и еще более усердно. Большое спасибо за эту награду. Я надеюсь, что в конце-концов мы придем к той Беларуси, о которой мы все мечаетаем, будем в дружеских отношениях с Польшей и другими странами. Большое спасибо вам!»

Степан Светлов

Наталья Радина, Степан Светлов и Збигнев Буяк

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com