Курц спросил Лукашенко о дефиците свободы слова в Беларуси 30.03.2019, 12:04

Себастьян Курц

Фото: reuters

Канцлер Австрии поднял на минской встрече ряд тем, которые касаются прав человека.

Об этом сообщили на сайте главы австрийского правительства.

«Вовлечение Беларуси в Восточное партнерство необходимо для ускорения необходимых реформ», — заявил Курц.

При этом по его словам, от Беларуси не нужно требовать сделать выбор между Россией и ЕС, а скорее, предложить концепцию «и, и», в которой большое значение имеет углубление сотрудничества в рамках Восточного партнерства, пишут naviny.by.

Себастьян Курц также обратил внимание белорусского диктатора на дефицит свободы слова в Беларуси и нарушения других прав человека.

На своей странице в Twitter канцлер написал: «С Лукашенко я обсудил также темы, где мы другого мнения: верховенство права и права человека, при этом мы делаем ставку на диалог по правам человека».

В сообщениях пресс-службы Лукашенко о визите Курца обсуждение этих вопросов не упоминалось.