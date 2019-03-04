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Россия официально приостановила участие в ДРСМД

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  • 4.03.2019, 17:34
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Фото: Reuters

Путин подписал соответствующий указ.

Президент России Путин в понедельник, 4 марта, подписал указ о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщили «Немецкой волне» в пресс-службе Кремля.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.


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