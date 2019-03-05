Политическое состояние солдата Антон Орехъ

5.03.2019, 19:27

Антон Орехъ

Пора возрождать в войсках замполитов.

Не какой-то депутат, страдающий от безделья и отсутствия цитирования, а само Правительство РФ внесло законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих. С ним что-то не так? Я имею ввиду не правительство, а состояние военнослужащих? Прежде командиры отвечали только за морально-психологическое, а теперь надо, видимо, усилить политическую подоплеку. Значит, бойцы наши и морально устойчивы и в бою не психанут, но в политике не сильны. А какая же война без верного понимания политического состояния? Пора возрождать в войсках замполитов. Тогда будет полный порядок в армии. Будет полковой священник, отвечающий за духовное, будет замполит, отвечающей за правильное понимание текущего момента. Еще бы стрелять научить не забыли воинов наших, а то вдруг и правда воевать придется – не дай бог, конечно. С этим законопроектом не обойтись без отрывков из документа – уж простите. Так вот цитата: «…под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи».

Человек, который сможет без перевода понять этот набор слов, а потом прочесть вот это всё без запинки, уже достоин того, чтобы повышать политическую грамотность упомянутого личного состава. В документе есть еще несколько не менее сочных абзацев, направленных на то, чтобы потенциальный противник после прочтения данного законопроекта так и не смог понять истинных задач морально-политического воспитания солдат Российской армии. Но нам же важно, чтобы наши бойцы всё верно усвоили.

Для этого им надо провести политинформацию простым и доступным языком, подкрепив картинками. Сперва необходимо вновь продемонстрировать личному составу мультфильмы, которые Главнокомандующий Путин показывал в прошлом году тем же депутатам и конкретно разъяснить, что наши сверхвозможные ракеты долбят в мультике не по какому-то абстрактному куску земли, а по штату Флорида, и что туда мы и будем долбить. Пригласить хор из Исаакиевского собора, дающий то же целеуказание, напомнить про подлетное время и кучку радиоактивного пепла, которая останется от врага после того, как мы попадем точно по адресу. Вот и все доступные и немудрящие дидактические материалы. Напослед потыкать иголками в чучело Порошенко и сжечь портрет Бандеры. И вообще странно, что кто-то не понимает до сих пор таких очевидных вещей и Госдуме необходимо принимать для этого специальный обновленный закон.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»