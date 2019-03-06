Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о фейковых новостях 11 6.03.2019, 12:48

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Автором законопроекта является скандальный сенатор Клишас.

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о запрете распространения фейковых новостей в СМИ и интернете, говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, сообщает «Новая газета».

Ко второму чтению в текст законопроекта были внесены поправки для сетевых изданий. Роскомнадзор по требованию генерального прокурора будет требовать от редакции удалить неприемлемый материал. Административная ответственность будет наступать только в том случае, если издание не отреагирует на требование надзорного ведомства.

Кроме того, парламентарии уточнили, что информация будет признаваться подлежащей блокировке, если ее распространение несет «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, нарушения общественного порядка, создания помех работе систем стратегически важной инфраструктуры».

«Если мы дурака перестанем так называть, от этого он им быть не перестанет». Наказание за фейк-ньюз и «неуважение к власти» приняли в первом чтении

За нарушение законодательства предлагается установить штрафы для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если распространение ложной информации повлекло за собой смерть человека или причинение вреда здоровью, то размер штрафа увеличивается. Так, для граждан он составит от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Первое чтение законопроект о запрете фейк-ньюс прошел 24 января. Концепцию инициативы с учетом доработки поддержали «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, фракция КПРФ выступила против. Автором законопроекта является сенатор Андрей Клишас, который также разработал законопроект о «неуважении к власти».