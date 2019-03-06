Николая Дедка оштрафовали за акцию «Свободу политзаключенным» 4 6.03.2019, 16:10

Судья Виктория Шабуня оштрафовала активиста на почти 300 долларов.

Бывшего политзаключенного Николая Дедка доставили в суд Центрального района Минска после обеда 6 марта. Его обвинили в административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП - «участие в несанкционированном массовом мероприятии», за выход на Октябрьскую площадь 26 февраля, пишет правозащитный центр «Весна».

Дела рассматривала судья Виктория Шабуня. Свидетелем вызван сотрудник ОМОНа Эдгар Колосов. Второй свидетель-милиционер Примак якобы болеет.

Николай Дедок признает, что участвовал в акции "Свободу политзаключенным" 26 февраля в Минске, но не признает своей вины, так как считает закон "О массовых мероприятиях" репрессивным. Он также считает, что его действия не носили насильственного характера, однако "столько сил милиционеров было брошено на него, что это даже абсурдно".

Свидетель Эдгар Колосов сообщает суду, что от руководство поступила информация о том, что мероприятие не было согласовано в Мингорисполкоме. Говорит, что не пресекал противоправные действия митингующих, хотя знал, что по закону был должен это сделать.

Николай Дедок отмечает, что во время мероприятия сотрудники милиции вели видеосъемку, не было ни одного милиционера, одетого в форменное обмундирование, а сам активист иным гражданам и прохожим своими действиями не мешал. Считает свое задержание незаконным.

Кроме этого, выяснилось, что протокол опроса был составлен с нарушениями.

В итоге, суд посчитал вину Николая Дедка доказанной и оштрафовал активиста на 25 базовых величин.

Также известно, что на активиста было составлено еще два протокола за выложенные в сети фотографии с флешмоба против «закона об экстремизме». Когда состоятся заседания по этим делам пока неизвестно.

Напомним, Николай Дедок был задержан утром 4 марта сразу после выхода из здания суда Фрунзенского района. Тогда его обвинили в распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, и оштрафовали на 50 базовых величин.

Более двух суток он пробыл в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

1 марта остальных участников акции "Свободу политзаключенным" приговорили к крупным штрафам, а организатора Павла Северинца - к 10 суткам ареста.