9,7 миллионов поляков получат 13-ю пенсию 8.03.2019, 11:34

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Выплата единовременного пособия для пенсионеров обойдет казне почти в три миллиарда евро.

Министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская заявила, что законопроект о разовом денежном пособии для пенсионеров направлен на консультации с общественностью, передает «Радио Польша».

Предполагается, что пособие получат 9 миллионов 720 тысяч человек — каждый по 1100 злотых (около 255 евро) брутто, т. е. без вычета налогов, что соответствует одной минимальной пенсии.

Выплата единовременного пособия для пенсионеров обойдет казне в 10 миллиардов 700 миллионов злотых (около 2 млрд 490 млн евро).

«13-я пенсия» будет выплачена пенсионерам без дополнительных формальностей, заверил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: «Таким образом мы отдаем дань уважения пенсионерам, которые очень тяжело трудились на протяжении всей жизни».

«13-я пенсия» должна быть выплачена в мае. Это один из пунктов «Пятерки «Права и справедливости» — предложений для граждан правящей партии, обнародованных во время ее съезда в конце февраля.