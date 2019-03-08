Россия не спешит давать Лукашенко кредит 3 8.03.2019, 13:30

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Правительство РФ не приняло решение, давать ли $600 миллионов Минску.

Правительство Беларуси ведет переговоры с правительством России по проекту соглашения о выделении кредита Беларуси в объеме 600 млн. долларов, но решение по этому поводу российской стороной не принято. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, пишет select.by.

Он уточнил, что речь идет о средствах на рефинансирование платежей по задолженности РБ перед РФ в 2019 году.

Решение о выделении такого кредита было достигнуто в ходе встреч президентов РБ и РФ в прошлом году. Более того, как уточнил министр, средства в объеме 600 млн. долларов предусмотрены в федеральном бюджете РФ на 2019 год. Максим Ермолович отметил, что для выделения денег требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства РФ. Но, возможно, он не владеет всей информацией, и отмашку на выделение кредита пока не дает президент РФ Владимир Путин, надеясь таким образом добиться каких-либо уступок со стороны Лукашенко на постоянно продолжающихся переговорах.

Точно такая же проблема существует и с выделением последнего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн. долларов. Максим Ермолович сказал, что имеются основания рассчитывать на положительное решение Совета ЕФСР, и указанные средства должны поступить в белорусский бюджет до конца I квартала 2019 года. После этого срока Беларусь может не получить деньги вообще, так как период доступности средств ЕФСР заканчивается 31 марта текущего года.

Однако и для предоставления данного кредита, скорее всего, требуется, на самом деле, устное распоряжение президента России. Но белорусские и российские чиновники об этом не говорят, так как никакими нормативными актами подобное регулирование выделения кредитов не предусматривается.