В Сирии погиб путинский полковник, воевавший в Украине 8.03.2019, 14:52

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Дмитрий Тымчук

Командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений.

22 февраля в Сирии погиб российский полковник, который также воевал на Донбассе.

Как пишет «Апостроф», об этом сообщил украинский военный журналист Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий", - написал он.

По данным группы ВС, 22 февраля 2019 года на территории Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре российских военнослужащих. Среди погибших также был полковник А. Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой находится в городе Тольятти.

"Полковник А. Омаров был назначен на должность командира бригады 5 лет назад, с февраля 2014 года, с началом российской агрессии против Украины. Принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, организовывал подготовку диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на территории нашей страны", - отметил Тымчук.

Он подчеркнул, что в результате происшествия, командованием ВС РФ принято решение отстранить от исполнения обязанностей командующего межвидовой группировки ВС России в Сирийской Арабской Республике главнокомандующего Воздушно-Космических сил России генерал-полковника С. Суровикина. При том, что данный генерал был назначен на должность менее месяца назад - в феврале этого года.