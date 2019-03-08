По центру Минска пробежали тысячи женщин 8 8.03.2019, 15:47

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Фото: Максим Тарналицкий / onliner.by

Традиционно 8 марта в Минске прошел Beauty Run — забег, в котором участвуют только женщины.

Мужчины привлекаются разве что в качестве волонтеров и болельщиков. Легкоатлетические соревнования начались в полдень, участники могли выбрать подходящую дистанцию: 2 или 5 км, пишет onliner.by.

Желающих устроить пробежку в центре Минска в весенний праздничный день нашлось немало. Настолько, что организаторам даже пришлось ввести лимит участниц — 5 тысяч человек. К участию в забеге допускали всех, кто изъявил желание посоревноваться. Была только одна оговорка: минимальный возраст участниц на дистанции 2 км — 8 лет, а 5-километровую дистанцию могли бежать участницы не младше 15 лет. От всех требовалось адекватно оценить собственную физическую готовность.

Бежали по проспекту Независимости от площади Независимости. Дистанция в 5 км протянулась до самой площади Победы, где девушки разворачивались и бежали затем в обратную сторону. Двухкилометровая дистанция проходила по тому же маршруту, но с разворотом в районе перекрестка проспекта Независимости с улицей Ленина.

Победители забегов получили денежные призы.