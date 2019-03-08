Болтон: Трамп готов продолжать переговоры с Пхеньяном 1 8.03.2019, 15:57

Президент США открыт к диалогу.

Президент США Дональд Трамп открыт к дальнейшим переговорам с Пхеньяном по денуклеаризации, несмотря на сообщения о том, что Северная Корея реактивирует элементы своей ракетной программы, заявил советник по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает «Голос Америки».

На этой неделе два американских аналитических центра и южнокорейская разведка сообщили, что Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон в Сохэ, в связи с чем президент Трамп сказал, что был бы «очень разочарован», если бы это оказалось правдой.

Болтон, выступающий за более жесткий подход к КНДР, сказал, что Трамп по-прежнему готов провести дополнительные переговоры с Пхеньяном.

«Президент, очевидно, открыт к дальнейшим переговорам. Посмотрим, когда можно будет их назначить и как это можно устроить», – сказал он в интервью Fox News, добавив, что пока рано делать выводы по сообщениям о проводимых в КНДР работах.

«Мы тщательно изучим ситуацию. Как сказал президент, он был бы очень разочарован, если они выбрали это направление», – добавил Болтон.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына, прошедший во Вьетнаме 27-28 февраля, был завершен досрочно из-за разногласий по поводу того, насколько сильно Пхеньян готов ограничить свою ядерную программу и в какой степени США готовы смягчить экономические санкции.