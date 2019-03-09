Умер актер Владимир Этуш 11 9.03.2019, 13:14

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Владимир Этуш

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Народный артист СССР скончался на 97-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок.

По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б. В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 г. в Москве. В 1945 г. после окончания Щукинского театрального училища его приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Этуш играл роли не только в театре, но и в кино: роль Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков» (1953 г.), Саахов в «Кавказской пленнице» (1966 г.), инженер Брунс в фильме «Двенадцать стульев» (1971 г.), Шпак в «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.), Карабас Барабас из «Приключений Буратино» (1975 г.) и др.

С 1945 г. артист преподавал. В 1976 г. ему было присвоено звание профессора. В 1987–2003 гг. Этуш был ректором института имени Б. В. Щукина, с 2003 г. — его худруком.