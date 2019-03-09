Премьер Латвии поддержал идею перевода БелАЭС на газ 9.03.2019, 14:00

Предложение Литвы насчет Белорусской АЭС можно реализовать.

Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, передает Delfi, «если хотят, могут все сделать. Будет ли это делать Беларусь, это другой вопрос, здесь об этом следует говорить самим белорусам».

Премьер подчеркнул, что решение находится в руках белорусов. «Что белорусы решат делать с этой станцией, это уже в руках самих белорусов (...). Я прекрасно знаю, что литовский сейм принял закон, запрещающий приобретать электроэнергию с БелАЭС», — отметил Кариньш.

«Мы, с латвийской стороны, поддерживаем, чтобы было общее решение балтийских государств, как есть по торговле газом (...). В мире существуют модели — у Финляндии есть модель приобретения электроэнергии у России, поэтому это то направление, которое мы можем посмотреть», — сказал он.

7 марта премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис направил белорусскому коллеге Сергею Румасу письмо с предложением переоборудовать строящуюся Белорусскую АЭС в газовую электростанцию. В письме отмечается, что Литва могла бы поставлять топливо для этой электростанции — через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или через соединяющий Литву и Польшу газопровод, который должен заработать в ближайшие годы. Официальной реакции Минска пока нет.