Как Путин воюет с сыром 1 9.03.2019, 19:46

1,653

В России уничтожают «санкционку», пока люди голодают.

В 2019 году исполнится 5 лет со дня введения эмбарго на ввоз продовольствия из стран, которые осудили Россию за аннексию Крыма и развязывание войны на востоке Украины. В ответ на международные санкции против чиновников и бизнесменов были "в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" введены поразительные контрсанкции, которые ударили по российским потребителям, сообщает "Радио Свобода".

В июле 2015 года правительство утвердило правила уничтожения сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других стран. Сыр, ветчину, овощи и фрукты давят бульдозерами или сжигают. Выборгская таможня на днях опубликовала фоторепортаж о том, как работает специально созданная для истребления продуктов печь.

6 февраля на форуме "Деловой России" Владимир Путин объяснил, почему следует уничтожать продукты, а не отдавать неимущим. По его словам, иногда с точки зрения экономики лучше "что-то пустить под нож", чем просто раздать. Президент объявил, что уничтожение санкционных товаров вместо их раздачи приводит к экономическому росту, от чего выигрывает население России, хотя, на первый взгляд, это звучит "не очень комфортно и благообразно".

4 марта Россельхознадзор отчитался в том, что за последние 3,5 года уничтожил более 27 тысяч тонн запрещенных продуктов. Рвение доходит до того, что изымают крошечные объемы "санкционки". Так, инспекторы Россельхознадзора в Перми обнаружили в ресторане 100 граммов испанского хамона и 954 грамма пармезана и объявили об их уничтожении.

В феврале появился видеоролик, на котором чиновник Россельхознадзора в Саратовской области зачитывает "приговор сыру", конфискованному на одном из рынков. Судейской скороговоркой он приговаривает его к сожжению, ссылаясь на распоряжение Путина. После этого 12,5 кг сыра сгорели в мусорном контейнере. "Будьте вы прокляты. Именем всех голодных и в память о людях, погибших в блокадном Ленинграде", – пишет один из комментаторов к этому ролику на YouTube.

Вот неполная хроника истребления "санкционки" после выступления Путина, объяснившего, почему ее нужно уничтожать, а не раздавать.

На следующий день, 7 февраля, на Центральном рынке в Ульяновске таможенниками были обнаружены запрещенные сыры Kaeserei Dorblu, Kaeserei Blu и камамбер из Германии, голландский Frico Chevrette и финский Valio. Весь товар (9,85 кг) был изъят и "в присутствии сотрудников таможни и незаинтересованных лиц" в специальном контейнере утилизирован.

В тот же день сотрудники Северо-Западного таможенного управления появились на "Евроскладе" в Пушкинском районе Петербурга и принялись искать заграничные фрукты, которые Путин приговорил к уничтожению.

11 февраля на рынке в Самаре нашли сыры из Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции и Финляндии и уничтожили их.

27 февраля сотрудники Пулковской таможни провели рейд в петербургских магазинах "Финские товары" и обнаружили в продаже санкционные продукты. Были изъяты и (согласно официальным заявлениям таможни) уничтожены в специальной печи более 120 килограммов сыров, мясной и молочной продукции.

1 марта сотрудники Белгородской транспортной прокуратуры вместе с таможенниками изъяли сыры из Франции, Германии и Голландии, которые продавал индивидуальный предприниматель в ТОЦ "Славянский".

4 марта в Курганской области на полигоне бульдозер смешал со снегом и мусором 632 килограмма свежих яблок и 367 килограммов груш, привезенных из Польши. Партия фруктов была обнаружена на рынке Кургана.

За первую неделю марта в Краснодарском крае было уничтожено более 6 тонн продуктов. "В коробках с надписью "апельсины" продавцы прятали испанские цитрусовые без документов, перец из Нидерландов и польские томаты", – сообщает таможня. Изъятые овощи и фрукты отправили под пресс на специальном полигоне.

Объемы истребляемых продуктов могут значительно возрасти. В феврале Федеральная таможенная служба предложила расширить эмбарго на поставки продовольствия из стран, поддержавших санкции против России. Под запрет может подпасть импорт яиц, оливок, фруктовых соков и джемов, консервов из мяса и рыбы.

Экономист Владислав Жуковский объясняет, почему истребление продуктов продолжается уже пятый год. Он считает абсурдом заявления о том, что это приносит пользу россиянам.

– Если уж так сильно хотелось заняться импортозамещением, то почему бы нашим чиновникам, руководству страны, депутатам "Единой России" не начать уничтожать импортные товары, которые они сами используют и носят на себе? Итальянские костюмы, французский парфюм, немецкие автомобили можно тоже тракторами давить. Конечно, это откровенный бред, показуха, всё рассчитано на малограмотного телезрителя, который является заложником зомбоящика. У нас есть такие душевнобольные люди, в том числе члены Государственной думы, которые в порыве показушного патриотизма бросали на пол продукцию корпорации Apple, прыгали на айфонах, ломали планшеты.

Люди, которые должны проходить сеанс интенсивной психотерапии в Кащенко, у нас принимают законы. 27,5 тысячи тонн продовольствия, которые могли бы пойти на помощь малоимущим, многодетным, социально неблагополучным семьям, в дома престарелых, были показушно уничтожены.

Причем это делалось под фанфары, под свет софитов, с привлечением бойцов Росгвардии, таможенной службы. Пограничники и спецслужбисты занимаются уничтожением польских гусей и за это получают награды. Это просто стыдоба. Вместо того чтобы заниматься делом, снижать налоги на реальный сектор экономики, снижать тарифы естественных монополий, снижать ставки по ипотечным кредитам, обеспечить стабильность российского рубля, заниматься деолигархизацией и декриминализацией экономики и развивать частную инициативу, у нас власть занимается чем угодно.

Нам еще в 2012 году обещали в два раза сократить количество россиян за чертой бедности, в полтора раза повысить уровень жизни населения, а у нас упали и доходы населения на 10%, а реально процентов на 30–40, и количество россиян за чертой бедности выросло почти на 5 миллионов человек. У нас борются с бедностью и нищетой тем, что увеличивают налоговую нагрузку на экономику, повышают пенсионный возраст, вводят "Платоны", огромное количество сборов, уже 60 с лишним штук. А показуха с уничтожением польских гусей и французских сыров, прошу прощения, это дурдом. Надо вызывать санитаров.

– Сейчас Федеральная таможенная служба предлагает расширить эмбарго на поставки продовольствия. Значит, это кому-то очень выгодно.

– Правильно, потому что у них коммерческий, шкурный интерес. Они получают за это деньги и премии. Для того чтобы уничтожать помидоры, сыры, рыбу и фрукты, они закупают специальные печи, в которых все это сжигается, закупают специальную технику, которая это все давит. Везде коррупция, все это закупается по ценам в два-три раза выше рынка. Они хотят, чтобы россияне смотрели "соловьиный помет" по зомбоящику, молились на Киселева с ядерным пеплом, радовались посланию президента Федеральному собранию и при этом вообще ничего не ели, просто воздухом питались.

Это будет гениальная ситуация: тогда можно бесконечно заниматься уничтожением продуктов питания и еще на этом зарабатывать деньги, получать медали, ордена, повышения по званию. Они работать не умеют, они борются с гусями. У нас три четверти многодетных семей сегодня находятся за чертой бедности. Толпы стариков выстраиваются в очередь к помойкам возле супермаркетов, собирают там товары, срок годности которых истек. То есть людям просто банально нечего есть. Этих видеозаписей в интернете море.

Когда пенсия 12 тысяч рублей, то есть примерно 170 евро, на нее невозможно выжить объективно. Ровно три четверти этой пенсии составляет коммуналка. Власти на это все плевать. До 2013–14 года у нас в два раза были ниже цены на все продовольствие, пока власти не решили в ответ на санкции, которые были наложены на российских олигархов и на властную вертикаль, кооператив "Озеро", выпороть собственное население, всех россиян, особенно малоимущих. Плюс ко всему с лета 2014 года поднялся курс к доллару ровно в два раза, с 32 рублей до 66–67 рублей. Закрыли приток в Россию качественного европейского продовольствия, возник товарный дефицит, стали расти цены на продукты питания, плюс контрафакт, суррогаты и прочее.

Все стало стоить дороже в два-три раза, и качество резко упало. Население питается всякой дрянью, чтобы просто не умереть с голода. За последние пять лет произошла серьезная деградация структуры потребительской корзины населения, резко упала доля овощей, фруктов, рыбы, мяса и молока, свинины и говядины и резко выросло потребление картофеля, хлеба, злаковых культур, разного рода квазимолочных продуктов, то бишь суррогатов, сделанных из пальмового масла. Есть известная видеозапись: подносишь спичку к творогу, он загорается.

Если вы приходите в магазин для обычных людей, всё, что вы видите там, – кондитерские изделия, шоколадки, молочные продукты, – нигде не осталось животных жиров, там везде растительные масла, кокосовое, пальмовое, рапсовое. Люди все это дело терпят, потому что голову включать не хотят, приходить на выборы, голосовать против партии жуликов и воров, против "Единой России", против тех, кто повышает пенсионный возраст, НДС, проводит антисоциальные реформы.

А российский политический истеблишмент живет на другой планете. У нас президент, премьер-министр, члены Совета федерации, депутаты Госдумы от правящей партии, весь этот политический бомонд не едят то, что едят россияне, они живут по-другому, они пьют дорогие французские и итальянские вина, едят дорогие санкционные товары, которые делали не в Белоруссии и не в Венесуэле. А остальное население посадили на всю эту дрянь, которую есть вообще нельзя, – говорит экономист Владислав Жуковский.