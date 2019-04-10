Акцизные маневры Татьяна Маненок, «Наше мнение»

10.04.2019, 8:50

1,516

Как пополняют бюджет за счет белорусских автомобилистов.

В канун ожидаемых политических кампаний в Беларуси правительство ищет возможности пополнения бюджета. В этом году доходы бюджета объективно снизятся из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и квотирования поставок российских нефтепродуктов в Беларусь.

Потери белорусского бюджета от налогового маневра оцениваются в 2019 году в 300-315 млн долларов: 231,6 млн — потери от снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, еще около 100 млн долларов – потери от снижения акцизов на нефтепродукты. Понятно, что повлиять на потери от снижения вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты белорусские власти не могут. Зато они смогли фактически нивелировать второй источник своих потерь.

НПЗ пощадили

Белорусские НПЗ с 1 января 2019 года работают в условиях продолжения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, в результате чего цена российской нефти для них увеличится. При мировой цене нефти в 60 доллаов за баррель эффект налогового маневра в цене нефти для Беларуси оборачивается ростом в 19,5 долларов за тонну, а при мировой цене в 70 долларов за баррель – на 21,3 доллар за тонну (сейчас мировые цены на нефть приблизились к этому значению).

Повышение цены на нефть оборачивается снижением маржи переработки и рентабельности белорусских НПЗ, что создает риски при завершении ими этапных проектов по модернизации, намеченных на ноябрь 2019 г. Чтобы поддержать НПЗ, правительство Беларуси с 1 января 2019 года снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 25% по сравнению с уровнем акцизов, действовавших во второй половине 2018 года. Отмечалось, что на 2019 год акцизы установлены даже не по полугодиям, как было раньше, а сразу на весь год. Предполагалось, что эта мера сэкономит для НПЗ около 100 млн долларов, а также поможет сдержать повышение цен на моторное топливо на внутреннем рынке.

Однако фактически на старте года правительство решительным образом скорректировало ставки акцизов на автомобильное топливо в свою пользу. Указом президента от 15 марта 2019 года №102 акцизы на бензин и дизтопливо в Беларуси были повышены на 9,2 – 29%.

В Минфине пояснили корректировку этого налога ценовой конъюнктурой: при планировании бюджета-2019 года нефть стоила свыше 70 долларов за баррель и предполагался ее рост до 80 долларов, но в конце года цены упали, что и позволило скорректировать акцизную политику.

Повышение акцизов правительство могло переложить либо на нефтяников, либо на потребителей. Но сложилась ситуация, при которой не годился ни один, ни второй вариант. Оба НПЗ сейчас реализуют этапные программы по модернизации, которые должны завершить к ноябрю 2019 года. Нефтеперерабатывающие заводы и так работают сейчас фактически на предельной рентабельности – около 3%, и ухудшение их экономики могло сорвать установленные президентом сроки их модернизации.

Что касается потребителей автомобильного топлива, то и здесь возможности для заметного и тем более одномоментного повышения ценников исключены – в преддверии грядущих политических кампаний в стране власти постараются не давать поводов для недовольства населения.

Выход был найден такой. Повышение акцизов на топливо переложили на розничную сеть реализации нефтепродуктов: с 20 марта концерн «Белнефтехим» существенно повысил оптовые цены на нефтепродукты, чтобы избежать дополнительной налоговой нагрузки на НПЗ и потребителей.

Теперь придется помогать розничным сетям

Основную налоговую нагрузку вследствие повышения акцизного налога придется нести ПО «Белоруснефть», которое является крупнейшим оператором.

Гособъединение занимает около 70% топливного рынка Беларуси.

Для госкомпании продажа топлива через АЗС давно является убыточным бизнесом. Свои убытки от топливного бизнеса она покрывает за счет продажи сопутствующих товаров на АЗС. В 2018 году нетопливный бизнес для «Белоруснефти» был достаточно успешным, что позволило компании по рекомендации «Белнефтехима» согласиться на временное снижение цен на автомобильное топливо. С 3 января 2019 года «Белоруснефть» по предложению концерна снизило стоимость автомобильного топлива в своей сети: дизтоплива – на одну копейку за литр, на бензин – на две копейки. В то же время владельцы частных автозаправок почину «Белоруснефти» массово последовать не могли из-за отсутствия аналогичных, как у госоператора, резервов. C 27 января «Белоруснефть» завершила свою акцию по причине роста ценовых котировок на нефть.

Нынешнее повышение налогового бремени в условиях сдерживания топливных ценников станет для белорусских розничных сетей серьезной проблемой. «Белнефтехим» уже сообщил, что ищет дополнительные резервы доходности отечественных предприятий нефтепродуктообеспечения.

Спрос на моторное топливо в Беларуси растет

Поскольку затраты на сырье в себестоимости нефтепродуктов составляют около 90%, то, по логике, розничные цены на нефтепродукты на белорусском рынке должны расти вслед за ценами на нефть. Однако такой прямой корреляции в Беларуси нет.

С начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ, выросла на 14,3%, а розничные цены на моторное топливо в стране за это время увеличились всего лишь на 3,25%.

В этом году цены на автомобильное топливо в Беларуси возобновили свой привычный «копеечный» рост с 21 февраля. С тех пор топливо дорожало уже шесть раз и каждый раз в среднем на 0,64%.

Регулятор уже объявил, что намерен сохранить эту ценовую политику и далее, и не видит оснований для того, чтобы ее менять. Спрос на автотопливо в Беларуси в прошлом году вырос примерно на 10% и остается стабильным в текущем году, несмотря на перманентное повышение топливных ценников.

Для справки

Основным фактором, влияющим на цену моторного топлива в Беларуси, является цена нефти – в себестоимости нефтепродуктов она занимает около 90%. Около 30% в розничной цене моторного топлива – налоговая нагрузка.В действующих ценах на автомобильное топливо доля НДС составляет 17%, акцизного налога – 8-13%, остальное затраты на покупку нефти, а также на расходы, связанные с реализацией топлива.

Примерно 1/3 всего производимого в Беларуси объема нефтепродуктов реализуется на внутреннем рынке за белорусские рубли.

Татьяна Маненок, «Наше мнение»