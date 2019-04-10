Наталья Радина: Чиновники считают, что Лукашенко – отыгранная карта 13 10.04.2019, 12:42

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НАТАЛЬЯ РАДИНА

ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

В Беларуси есть альтернатива.

Об этом в интервью телеканалу «Белсат» заявила главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

- То что наблюдаем: Кресты, суды, обыск в нашем офисе вчера. Что это все? Кто-то готовится к выборам или что-то большее?

- В первую очередь хотела бы выразить солидарность со всеми журналистами телеканала «Белсат». Держитесь, продолжайте честно выполнять свою работу и не паникуйте. Потому что у меня для вас хорошая новость: Лукашенко очень боится независимых журналистов. И в общем-то он боится сегодня всего, боится белорусского народа, поскольку мы прекрасно знаем, что никакой поддержкой среди населения он не пользуется.

Ему очень страшно, он боится потерять власть. И с этим связаны последние безумные события, которые происходят в Беларуси. Началось это 4 апреля, когда Лукашенко отдал приказ сносить кресты в урочище Куропаты и продолжилось в виде арестов лидеров белорусской оппозиции за молебен в центре Минска возле главных храмов страны - арест на 15 суток лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, арест на такой-же срок лидера Белорусской Христианской Демократии Павла Северинца, осуждение на 15 суток координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского, штрафы для Ольги Николайчик и Нины Багинской, обыск в офисе «Белсата» и уголовное преследование независимых блогеров.

Это подтверждает то, что Лукашенко слаб. И мы должны продолжать работать, не должны паниковать. Я очень хорошо понимаю, что вы сейчас испытываете, потому что «Хартия-97» через все это прошла еще в 2010 году. Точно также у нас взламывали двери в офис, выносили всю технику, также возбуждали первые уголовные дела якобы за «клевету» и «оскорбление» обиженных чиновников, однако, понятно, что за этим стояло.

- Когда мы говорим про возможные выборы (и, возможно, в ближайшие дни Лукашенко что-то объявит, когда будет обращаться в очередной раз к народу), что может дать Лукашенко? Денег дать не может, это очевидно, так как экономика с большими проблемами. С какой-то великой идеей пойти на выборы также наверно нельзя. Пойти со страхом, с запугиванием собирается руководитель?

- Лукашенко абсолютный банкрот и, если бы в стране можно было проводить честные и свободные выборы, он бы их проиграл еще в 2001 году. Все выборы в Беларуси самым наглым образом фальсифицируются уже десятки лет.

Мы сегодня должны вынести из этой ситуации, которая произошла с телеканалом «Белсат», с этим преследованием журналистов один очень важный урок – урок солидарности. У нас существует проблема некого деления и разделения: вот это оппозиция, вот это правозащитники и гражданское общество, вот это журналисты.

Понимаете, при диктатурах так не бывает. Ни один независимый человек не может действовать отдельно, поскольку его очень быстро уничтожат. И в том числе журналисты, они сегодня не могут отсидеться. Меня, например, поразило, что накануне молебна за души людей, которые были расстреляны НКВД в Куропатах, практически ни одно независимое СМИ не дало информации об этом. Это не «несанкционированная» акция оппозиции, о которых так боятся писать независимые медиа, хотя это тоже нарушает лукашенковскую Конституцию. Это молебен, который не подпадает ни под один закон. Так вот медиа об этом побоялись написать накануне, а если бы написали, то я уверена, что на эту молитву могли собраться тысячи человек. Просто люди не знали, куда идти и что делать.

И что? Это спасло каким-то образом «Белсат» от обыска? Никак не спасло. Вы стали следующими.

- Почему власть идет на обострение конфликта и не пробует разговаривать, слышать, чего хотят и требуют люди? Зачем вырывать было эти кресты?

- Сергей, вы так удивляетесь. А когда Лукашенко слушал людей?

- Если мы сегодня говорим, что он слабый, что есть страх, сильнейший за все годы.

- Он сегодня чувствует себя, как загнанный в ловушку зверь, и он сам себя в эту ловушку загоняет. Потому что в сегодняшних условиях, когда на Лукашенко давит Россия, когда независимость Беларуси под угрозой, когда он сам в одном шаге от потери власти – он уничтожает независимые медиа и оппозицию, которая, в общем-то, борется сегодня вместо Лукашенко. Не власть борется, а сегодня мы боремся за независимость Беларуси, мы отстаиваем белорусский суверенитет.

И в этой ситуации он отказывается нас слышать, и этим самым загоняет себя в этой угол, из которого у него, в общем-то, нет выхода.

- А может быть такая ситуация, когда Лукашенко уже потерял контроль над собственными силовиками? Вот эта встреча министра Шуневича с послом Бабичем, которая также произошла, про которую молчат государственные медиа почему-то и какие могут быть инструкции из Москвы? Знает ли про них Лукашенко до конца?

- Я думаю, что такая угроза есть, поскольку тесные связи белорусских военных и спецслужб с Россией давно известны. И сам министр Шуневич, он в общем-то всегда был пророссийским человеком. Он происходит из Луганска, он выходит в форме НКВД на парады победы и в общем-то я вполне могу допустить какую-то собственную игру, которую Игорь Шуневич может вести в том числе против самого Лукашенко.

Дело в том, что и силовики и многие чиновники в Беларуси сегодня понимают, что Лукашенко – это «хромая утка», «отыгранная карта». И в общем-то они сегодня смотрят в какую сторону бежать и смотрят пока основном в сторону России. Но я бы порекомендовала этим людям не совершать такую ошибку, поскольку если в Беларусь придут русские, то белорусские чиновники не останутся на своих должностях. И это касается всех, включая министра Шуневича. В этой ситуации нужно быть с народом Беларуси, нужно быть с демократической оппозицией и вместе думать о судьбе страны.

- Тяжело поверить, что министр Шуневич будет вместе с оппозицией и с народом, когда мы смотрим на те события, которые происходят. А когда мы смотрим на посла Бабича, не возникает мысль, что он собирает вокруг себя знакомых и проверенных?

- Всякое может быть. Поскольку я наблюдаю за тем, что делает посол Бабич, он ведет себя очень уверенно в Беларуси.

- Ездит по стране.

- Ездит по стране. Недавно был в том числе в моем родном Кобрине. В общем-то он ведет себя здесь фактически, как хозяин. Странно, как это до сих пор терпит Лукашенко, поскольку я не слышала от него ни одного слова в адрес российского посла. Видимо, он сам его опасается.

Это очень опасная ситуация и опять же повод для нас всех не просто сидеть и анализировать, а думать, что делать. И политикам, и чиновникам, и журналистам в том числе.

Меня удивляет, что вот сегодня в независимых медиа очень мало внимания уделяется настоящим лидерам белорусской оппозиции. Людям, которые доказали всей своей жизнью верность стране. Это Николай Статкевич, который отсидел в тюрьме 8 лет. Это Павел Северинец, который тоже много лет провел и на «химии», и под арестом. Это Максим Винярский, который на сутках уже, наверное, полтора года отсидел. А в медиа надуваются какие-то странные персонажи, в общем-то жулики и проходимцы, часто люди, связанные со спецслужбами. А о людях, которые действительно могут стать во главе страны, которые сегодня жертвуют своей жизнью часто молчат. Надо менять ситуацию, потому что сегодня это опасно.

- Я думаю, что мы вместе это делаем. Потому что на нашем канале все названные люди появляются регулярно.

- К «Белсату» у меня нет претензий. Я вас очень люблю, смотрю и очень благодарна вам за солидарность с сайтом «Хартия-97».

- Также спасибо за солидарность сайту «Хартии».