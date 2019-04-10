В Петербурге установили очередное «надгробие» для Путина 2 10.04.2019, 13:39

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Кажется, это становится традицией.

В Санкт-Петербурге активисты установили очередное «надгробие» Владимира Путина. Его снимок был опубликован в телеграм-канале «АгитРоссия». «Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест. Санкт-Петербург 2019», — говорится в сообщении канала, передает znak.com.

Напомним, первое «надгробие» Путина появилось в Северной столице РФ напротив Исаакиевского собора 3 апреля. Его автором Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал активиста протестного движения «АгитРоссия» Андрея Жексимбаева и постановил арестовать молодого человека на девять суток. Суд счел, что Жексимбаев совершил правонарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке»).

При этом Жексимбаев в ходе судебного заседания не раз заявлял, что вообще целую неделю не выходил из дома и к установке «надгробия» не имеет отношения. А активисты «АгитРоссии» подчеркивали, что если бы они были причастны к установке «надгробия», то они бы не отрицали этого.

Напомним, ранее акция по установке «надгробия» Путина состоялась в Татарстане. 10 марта, когда в российских городах проходили митинги против изоляции Рунета, в Набережных Челнах у здания следственного комитета появилось металлическое ограждение, похожее на те, которые устанавливают на кладбищах, а внутри — надгробный памятник с изображением российского президента, годами его рождения и «смерти». «Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина», — объяснили суть акции в телеграм-канале «Бессрочка.Челны».

Через два дня за эту акцию на 28 суток был арестован политический активист Карим Ямадаев, которого осудили по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения акции»). Кроме того, на шесть суток был арестован активист Николай Переседов.

Примерно такую же акцию недавно провели и в Кургане. 21-летний участник организации «АгитРоссия» Евгений Жуков на старом Рябковском кладбище установил «могильную плиту Путина». Она была сделана из фанеры и воткнута в снег. Молодой человек был задержан полицией, которая приехала на место через несколько минут после того, как молодой человек опубликовал фото «надгробия» в соцсетях.

Примечательно, что после этого активист получил 15 суток административного ареста по другому делу: в феврале Жуков, надев маску с лицом Путина, раздавал прохожим листовки с требованием оплатить налоги.