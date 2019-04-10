ОБСЕ осудила обыск в офисе телеканала «Белсат» 10.04.2019, 14:21

Арлем Дезир

Фото с сайта HRONIKA.INFO

Арлем Дезир заявил, что действия белорусских властей препятствуют работе независимых СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обыск, проведенный 9 апреля в редакции польского телеканала "Белсат" в Минске, сообщает "Интерфакс".

"Меня тревожит обыск в редакции "Белсат" в Минске и изъятие данных и записей у журналистов. Это препятствует работе независимых СМИ и вызывает обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальных источников журналистов", - говорится в заявлении Дезира.

Кроме того, представитель ОБСЕ призвал белорусские власти декриминализировать диффамацию (распространение порочащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера). "Крайне важно, чтобы государственные должностные лица воздерживались от предъявления уголовных обвинений журналистам, и я призываю власти отменить уголовную ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул он.

Как сообщалось со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ), в офисе телеканала "Белсат" в Минске в минувший вторник прошел обыск. В Следственном комитете Беларуси пояснили, что обыск проходит в связи с расследованием уголовного дела о клевете.