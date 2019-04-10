Число экономящих на продуктах россиян достигло исторического рекорда 8 10.04.2019, 15:00

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Факты оказались сильнее пропаганды.

Кошельки российских потребителей продолжают худеть, несмотря на заявления Росстата о рекордном за 6 лет ускорении экономического роста.

В первом квартале 2019 года доля граждан, которые вынуждены экономить на продуктах питания, достигла исторического рекорда, сообщает в среду Сбербанк CIB в очередной оценке «Потрбительского индекса Иванова», пишет finanz.ru.

Практически две трети респондентов - 64% - в ходе опроса сообщили, что покупают товары на промоакциях, чтобы сэкономить. Это на 5 процентных пунктов выше, чем в январе-марте прошлого года.

Практически каждый второй - 46% - обходит сразу несколько магазинов, чтобы найти более выгодные цены на продовольствие. Их доля подскочила на треть, если сравнивать с показателем годичной давности (34%).

«Респонденты стали активнее переходить на более дешевые товары, эта тенденция достигла рекордных масштабов», - констатируют в Сбербанк CIB.

Зарплаты населения не поспевают за продовольственной инфляцией, а реальная безработица в разы превышает официальную, следует из опроса.

Так, в первом квартале заработки у людей в среднем выросли лишь на 4,6% в номинальном выражении, тогда как продукты, по официальной оценке Росстата, подорожали на 5,8%.

Число безработных среди опрошенных составило 9,1%. Это почти вдвое больше, чем «широкий» показатель от Минтруда (4,9% на январь) и в 9 раз превышает регистрируемую безработицу, которая, согласно официальной оценке, впервые за всю постсоветскую историю опустилась ниже 1%.

Тем не менее, в целом потребительские настроения незначительно улучшились, хотя и остались глубоко в отрицательной зоне - сводный «индекс Иванова» составил минус 22% против минус 24% в четвертом квартале прошлого года.

Сказались надежды на будущее: индикатор ожиданий национального благосостояния вырос на 5 процентных пунктов - до минус 23%, а личного благосостояния - на 4 п.п., до минус 6%.

Экономические опасения россиян не претерпели значительных изменений. До исторического рекорда - 66% - выросла доля респондентов, назвавших главным риском для экономики коррупцию. 54% пожаловались, что боятся безработицы (на 3 п.п. больше, чем кварталом ранее). Каждый второй - 51% - посетовал на инфляцию, каждый пятый - на курс рубля.