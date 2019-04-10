«Беларуськалий» пытается уничтожить Независимый профсоюз горняков 5 10.04.2019, 20:23

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Шахтерский профсоюз покинула тысяча человек.

С начала года Независимый профсоюз горняков (НПГ) покинула тысяча человек из-за давления со стороны ОАО «Беларуськалий».

Об этом Naviny.by рассказал председатель организации Сергей Черкасов. По его словам, отдельные руководители и специалисты предприятия проводят с членами независимого профсоюза личные беседы, угрожают не продлить контракт либо лишить премии.

Давление началось после того, как независимый профсоюз в начале года зарегистрировал первичную организацию на предприятии «Реммонтажстрой», которое раньше входило в состав ОАО «Беларуськалий», но было выведено из него. В процессе регистрации НПГ столкнулся с трудностями.

НПГ уже оповестил Международную организацию труда и планирует обращаться в прокуратуру.

На «Беларуськалии» отрицают, что на членов Независимого профсоюза горняков со стороны администрации предприятия оказывается давление.