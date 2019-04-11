СМИ: В Судане военные свергли президента, правившего страной 25 лет 11 11.04.2019, 8:58

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Фото: AFP

Военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год.

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Уточняется, что военные решили снять со всех постов президента Омара аль-Башира и разогнать правительство. По данным телеканала Al-Hadath, президент страны Омар аль-Башир арестован.

Агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ утверждает, что военный совет Судана готовится взять власть в стране сроком на год.

Президентский дворец окружен солдатами и бронетехникой. Также военные захватили государственное телевидение и радио Судана около 06:00 прервали вещание. В настоящее время в эфире звучит патриотическая музыка.

Журналист «Голоса Америки» Харун Маруф в своем Twitter сообщает, что на улицах Хартума появились солдаты.

В последние недели в Судане проходили демонстрации с требованием отставки президента. Протестующие обращались к армии с просьбой сместить аль-Башира с поста, который тот занимает уже 30 лет.