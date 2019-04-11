Вайдас Сальджюнас: Атака Кремля на Литву – это месть закомплексованного малыша 3 11.04.2019, 12:04

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Вайдас Сальджюнас

Фото: DELFI

Несколько раз в подобных начинаниях Кремль уже потерпел поражение.

Кремль начал расследование в отношении четырех литовских судей, которые вынесли приговор по делу 13 января 1991 года, когда советские военнослужащие захватили вильнюсский телецентр. 67 граждан России, Беларуси и Украины было заочно осуждено на срок от 4-х до 14-и лет. О том как в Литве воспринимают решение Москвы, чем может ответить Вильнюс и что грозит судьям сайту Сharter97.org рассказал литовский военный обозреватель Вайдас Сальджюнас.

- Как вы оцениваете решение следственных органов Российской Федерации начать судебное преследование по отношению к судьям, огласившим вердикт по делу 13 января?

- Логичная месть со стороны чрезвычайно закомплексованного малыша, чтобы запугать Литву и литовских должностных лиц и сохранить свое лицо. Жалкое, но далеко не самое ужасное решение с их стороны. Впрочем, так или иначе в любом случае оно нацелено на то, чтобы избежать правосудия, защитить осужденных преступников, среди которых – Язов, бывший министр обороны СССР и участник августовского путча (речь идет о путче ГКЧП - Ред.), амнистированный в России.

Таким образом Кремль демонстрирует нам свое лицо, которое ничуть не выглядит цивилизованным.

- Какие цели при помощи уголовного преследования литовских судей стремится реализовать Кремль?

- Во-первых попытка сохранить свое лицо, так как ложь, которую они постоянно повторяют, нужно как-то оправдать.

Во-вторых, отчаянная попытка надавить на правоохранительную систему Литвы и отклонить внимание от реальных фактов и огромного расследования, и конечно же, использовать правоохранительную систему в своих грязных играх. Несколько раз в подобных начинаниях Кремль уже потерпел поражение, сомневаюсь, что у них получится и в этот раз.

- Должностным лицам из Литвы, которые принимали участие в расследовании дела 13 января и вынесли вердикт осужденным, может грозить опасность?

- Очень возможно, что в случае, если они решат нанести визит в Россию или дружественные Российской Федерации страны – так оно и будет. Руки у России длинные, кошелек толстый а нахальства коррумпировать все, что только возможно, хоть отбавляй.

- Как на подобный выпад должен отреагировать Вильнюс?

- Всеми доступными юридическими, дипломатическими, а если потребуется – и другими средствами защищать своих должностных лиц.

В свою очередь, прокуроры, юристы должны идти до конца с процессом по делу 13 января, поднять его на международный уровень, так чтобы у России не осталось путей распространять ложь, а справедливость по отношению к Кремлю и действиям тех а не иных лиц восторжествовала.

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