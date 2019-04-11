Доля россиян, готовых голосовать за Путина, снизилась на 15% 2 11.04.2019, 12:39

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Рейтинг правителя РФ переживает очередное падение.

Если бы выборы президента России прошли в ближайшее воскресенье, Владимир Путин набрал бы около 55 процентов голосов. Это на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. Таковы данные опроса "Левада-центра", проведенного в конце марта. При этом 19 процентов россиян не знают, за кого хотели бы голосовать, столько же не пошли бы на выборы президента России, сообщает Радио Свобода.

В январе прошлого года перед президентскими выборами, которые прошли 18 марта, за Путина готовы были проголосовать 70 процентов респондентов. Согласно официальным данным, на самих выборах Путин получил почти 77 процентов голосов избирателей.

В начале марта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился до нового исторического минимума и составил 32 процента. Этот показатель был зафиксирован после выступления президента перед Федеральным собранием 20 февраля, которое стало самым непопулярным за последние годы. Число смотревших его зрителей было на уровне 2013 года.