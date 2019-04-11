В Латвии хотят сократить тысячу депутатов 2 11.04.2019, 13:17

Для экономии бюджетных средств.

В Латвии представили план региональной реформы. По мнению Министерства охраны среды и регионального развития , она позволить сэкономить бюджетные деньги и сократить большую часть депутатов, а также усилить регионы. Провести ее планируют уже в 2021 году, сообщает «Салідарнасць» со ссылкой на db.lv.

Идея в том, чтобы сократить число самоуправлений с 119 до 35. По мнению министра МОССР, это позволит укрепить регионы и сэкономить деньги за счет того, что сильные самоуправления объединят с дотационными. Кроме того, для управления регионами достаточно будет 700 местных депутатов вместо 1700, что позволит сэкономить дополнительные деньги денег.

Министр уверен, что возможности для представления интересов жителей только увеличатся. Кроме того, жителям достаточно будет 20-30 минут, чтобы добраться до центра самоуправления, в котором смогу получить все необходимое.

Недовольство реформой выразили мэры. Они назвали ее непродуманной и усомнились в правильности цифр.