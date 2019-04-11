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В Лондоне арестовали Ассанжа

  • 11.04.2019, 13:14
Джулиан Ассанж

Задержание прошло в посольcтве Эквадора.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию (перевод – РБК).

Правоохранители заявили, что их пригласили в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того, как у него отозвали право на убежище. В полиции отметили, что он будет доставлен в суд «как можно скорее».

Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в диппредставительстве для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа.


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