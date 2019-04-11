В Судане освободили всех политзаключенных 1 11.04.2019, 13:35

Об этом объявила нацразведка страны.

Национальная разведка Судана объявила в четверг об освобождении всех политических заключенных из тюрем на фоне сообщений о возможном военном перевороте в стране, сообщает суданское госагентство SUNA (перевод - РИА Новости).

"Органы безопасности и национальной разведки объявили об освобождении всех политических заключенных по всей стране", - говорится в сообщении агентства.

Суданские военные в ближайшее время объявят о создании нового органа руководства страны после снятия с поста президента Омара аль-Башира, заявил источник в армии Судана.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять президента Омара аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство страны. Суданские военные в ближайшее время объявят о создании нового органа руководства страны во главе с армией, заявил РИА Новости источник в армии. Телеканалы в Судане объявили о трансляции в ближайшее время брифинга представителей министерства обороны по ситуации в стране.

Источники в правящей партии Судана "Национальный конгресс" ранее подтвердили РИА Новости сообщения о задержании разыскиваемых Международным уголовным судом экс-министра обороны страны Абдуррахима Хусейна и исполняющего обязанности председателя партии Ахмеда Харуна.

Суданские военные перекрыли дорогу, ведущую к зданию гостелерадиокомпании страны, усилено присутствие армии. К зданию генштаба стекаются толпы людей.

В Судане уже около четырех месяцев продолжаются народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находящегося у власти уже 30 лет.