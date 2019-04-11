Что будет с золотом, которое Беларусь добывала в Судане? 19 11.04.2019, 14:31

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А ведь как красиво все начиналось!

В декабре прошлого года диктатор Судана прилетел в Минск, пишет «Cалiдарнасць».

— У нас есть много совпадений в наших отношениях: политическое, экономическое и даже военно-техническое сотрудничество, — заметил на встрече с Лукашенко Омар Хасан Ахмед аль-Башир.

И тут не поспоришь: оба правителя пришли к власти с разницей в год.

Александр Лукашенко на переговорах в Минске заявил, что Беларусь считает Судан «надежным партнером и доверяет ему в полной мере».

На переговорах с Лукашенко Омар Хасан Ахмед аль-Башир объявил о решении предоставить белорусам второе месторождение по добыче золота.

Одна белорусская компания уже участвовала в добыче золота на территории Судана. По информации tut.by, проектом занималась SOHRA Mining. Компания связана с белорусским бизнесменом Александром Зайцевым (приграничные логистические центры «Бремино Групп», поставки белорусской техники в страны Персидского залива, футбольный клуб «Динамо-Брест»).

И это еще не все! Планировалось создать в Судане машиностроительный центр, анонсировалось строительство сельскохозяйственного комплекса для производства молока и мяса. Также стороны договорились организовать в Судане тепличный комплекс по белорусским технологиям.

— У нас нет времени тянуть эти проекты за 2020 год. Это надо реализовать в ближайшее время, — заявил Александр Лукашенко в декабре 2018-го и потребовал от министров в ближайшее время реализовать достигнутые с Суданом договоренности.

Не прошло и полугода, как режим в Судане рухнул, и «надежный партнер», правивший 25 лет, был свергнут. А ведь как красиво все начиналось!