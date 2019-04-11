«Когда узнала, что такое аккумуляторный завод, то мне стало страшно как врачу, матери и женщине» 1 11.04.2019, 14:27

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Татьяна Фесикова

Как в Бресте врач борется против аккумуляторного завода.

Уже трое противников строительства аккумуляторного завода возле Бреста побывали за решеткой. Четвертую активистку вызывают в РУВД, передает «Радыё Свабода».

Моисей Мазько, Денис Мазько, Дмитрий Бекалюк и Татьяна Фесикова - эти люди в течение прошлой недели получили возможность поближе познакомиться с белорусскими правоохранительными органами. Двое первых, отец и сын, попали под подозрение по уголовному делу о «незаконном владении оружием» и «взрывчатыми веществами».

Дмитрий Бекалюк не вернулся из РОВД после вызова по административному делу о «незаконном массовом мероприятии», Татьяна Фесикова не попала за решетку только благодаря быстрой реакции соратников, которые оперативно приехали к активистке и не дали забрать ее в отделение.

«Власти выбрали нескольких человек»

«Мы перешли в стадию жесткого противостояния, - говорит брестский правозащитник Роман Кисляк. - Они выбрали нескольких человек, лидеров протеста, чтобы на них давить. Репрессировать. Как обычно по отношению к оппозиции действуют, к блогерам, правозащитникам. Если раньше мы были в таком лайт-режиме, то сейчас, я думаю, они взялись за лидеров».

Роман Кисляк

Первая же после начала арестов традиционная воскресная акция собрала почти вдвое больше людей, чем обычно. На главную площадь Бреста пришло около 300 человек. После сбора все они прошли по центру города, впервые скандируя: «Нет - аккумуляторному заводу». Роман Кисляк говорит, что все это из-за арестов.

«Все поселения рядом со строительной площадкой гудят, - говорит правозащитник. - Все были возмущены этими задержаниями. Вечером в пятницу, в субботу все обсуждали эти последние события. Задержание Моисея Мазько, его сына, задержание Татьяны. Я не сомневаюсь, что увеличение количества участников акции в воскресенье вызвано этими шагами власти. Люди возмущены такими действиями власти и правоохранительных органов. Страха я не вижу, люди готовы защищать свои семьи и продолжать борьбу».

По словам Романа Кисляка, никто из арестованных активистов никогда не занимался политикой. Участие в кампании против строительства аккумуляторного завода стал для них первой большой общественной активностью. Моисей Мазько работает в женском монастыре, Дмитрий Бекалюк - специалист в технической сфере, Татьяна Фесикава - врач. Все они познакомились год назад, когда присоединились к сбору подписей против строительства завода.

«Раньше я даже не знала, что такое аккумуляторный завод»

«Я коренная брестчанка, выросла в семье врачей, - говорит Татьяна Фесикова. - Мой отец был неврологом, я поэтому тоже выбрала эту специальность. Работала врачом в Центральной городской больнице 16 лет. С 2002 по 2018 год. Последние годы работала по совместительству, у меня еще дополнительная работа была. На зарплату врача трудно было выжить. Когда в прошлом году был митинг, в апреле, меня уволили. Через день позвонили из больницы и сообщили, что в моих услугах больше не нуждаются. Хотя на тот момент в отделении были места, незанятые ставки, и никакой необходимости меня увольнять не было».

Дом Татьяны Фесиковой, где она живет с мужем и ребенком, стоит за четыре километра от завода. Чтобы его приобрести, говорит Татьяна, отдали все сбережения. Семья надеялась там спокойно наслаждаться жизнью, но с января 2018 года пришлось участвовать в протестах.

«Я в протестах участвую с самого начала, - говорит Татьяна. - Как только появилась информация в интернете о начале строительства, мы начали искать больше информации про это производство. Нашли отчет о воздействии на окружающую среду. Документ, который был размещен на сайте горисполкома. Я тогда еще не понимала, что это такое, с чем его едят, что это значит. Не знала, что такое аккумуляторный завод, честно вам скажу. Но когда стала читать и увидела, что там на каждой странице по десять слов «свинец», мне стало страшно как врачу, как матери и как женщине. Я поняла, что здесь что-то страшное рядом с нами будет».

По словам женщины, она не сразу поняла, во что может превратиться сбор подписей против строительства завода под самым городом и составление писем к городским властям. Татьяна говорит, что надеялась - власти поймут свою ошибку и примут правильное решение. Но оказалось, что все не так.

«У меня растет ребенок, я не хочу ему навредить»

«Мы до последнего думали, что это просто ошибка, - говорит Татьяна. - Но оказалось, что все не так на самом деле. Трудно сказать, что сейчас будет. Учитывая, что произошло с Моисеем Степановичем (Моисея Мазько обвиняют по уголовной статье за »хранение боеприпасов и взрывчатки», активисты убеждены, что их Моисею подбросили. - Прим.), мне страшно. У меня растет ребенок, и не хотелось бы активным участием в протесте повлиять негативно на его судьбу. Ведь если действуют так подло и некрасиво, то нет никаких гарантий и шансов, что не получится такая же история. Но пока я действую, так скажем».

По словам женщины, сейчас трудно спрогнозировать, во что выльется недовольство горожан строительством завода и действия властей в отношении активистов.

«Наш протест изначально не был политизирован, - говорит Татьяна. - Но сейчас так складывается, что без политики, видимо, не удастся. Все сводится в итоге к тому, что нас не слышит власть. Мы пытаемся донести информацию, фактов о нарушении очень много, они значительны, но власть нас по-прежнему не слышит. Поэтому вот так все и происходит. Протест превратился в политический, хотя это была акция исключительно против экологически опасного завода, и у нас в этом нет никаких сомнений».

14 апреля, в ближайшее воскресенье, Татьяна Феськова должна явиться в милицию. Ее пригласили как раз на время, когда должна состояться очередная акция протеста. Она не уверена, вернется домой в тот же вечер.