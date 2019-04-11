Журналиста Алеся Денисова снова обвиняют в работе без аккредитации 11.04.2019, 15:27

На него составили очередной протокол.

Продолжается административное преследование гродненского журналиста-фрилансера Алеся Денисова. На него составлен новый протокол за якобы незаконное изготовление продукции средства массовой информации (ч. 2 ст. 22.9 КоАП РБ), сообщает сайт baj.by.

Денисов получил на днях по почте соответствующее уведомление за подписью заместителя начальника Щучинского РОВД, начальника милиции общественной безопасности, майора Александр Гележа.

К письму присоединен протокол об административном правонарушении, который составил 3 апреля 2019 года участковый инспектор Щучинского РОВД Валерий Сорока. Алеся обвиняют «в незаконном изготовлении продукции средств массовой информации» и «работе без аккредитации» во время создания видеорепортажа 16 февраля в деревне Старые Василишки Щучинского района. В этой деревне родился всемирно известный рок-музыкант Чеслав Немен, видеосюжет о нем показал 5 февраля спутниковый телеканал "Белсат".

Дело направлено для рассмотрения в суд Ленинского района Гродно.

Перед этим, 26 марта, Денисов получил повестку, согласно которой старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Щучинского РОВД Сергей Матукевич вызвал его для опроса.

Обоснование неправомерности привлечения к административной ответственности за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации по ч.2 ст.22.9 КоАП можно прочитать здесь.