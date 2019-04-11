В Бресте суд смог оштрафовать журналиста только на третий раз 11.04.2019, 17:28

Евгений Скребец

Евгения Скребца судили за взятие интервью.

Суд Ленинского района Бреста 11 апреля рассмотрел очередное административное дело против журналиста Евгения Скребца по ст. 22.9 КоАП (за работу на иностранный СМИ без аккредитации). В административном протоколе указывается "взял интервью без аккредитации, чем нарушил права и обязанности журналиста иностранного СМИ", пишет правозащитный центр «Весна».

Протокол по делу Скребца суд уже дважды отправлял на доработку. Сроки рассмотрения дела заканчиваются через 9 дней.

Судья по делу журналиста — Александр Семенчук. Этот же судья рассматривает уголовное дело брестского блогера Сергея Петрухина, которого обвиняют по ч. 2 ст. 188 ( "Клевета") и ч. 2 ст. 189 ( "Оскорбление") Уголовного кодекса.

"Я был в музее. Сделал снимок короля экспоната. Взял комментарий у археолога и преподавателя Александра Башкова о выставлен оригинал. Позже сделал анонс и поместил со снимком в сети. Каким образом появилась статья на «Радыё Рацыя» не знаю. Я лично информацию о выставке на сайт не ставил и не предоставлять. Даже не имею полномочий на это. Директору музея я не представлялся как корреспондент ", — рассказал Евгений на суде.

Свидетелями по делу выступили археолог и преподаватель Александр Башков и директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков.

В результате судья Александр Семенчук оштрафовал журналиста на 30 базовых величин (765 рублей).

Кроме того, в пятницу, 13 апреля, журналиста ждет очередной судебное разбирательство по этой же статье 22.9 КоАП. Он касается материала, который появился на сайте Белорусского Радио Рация 20 февраля под названием "Активистов и независимых журналистов не пустили на пресс-конференцию в Бресте". Протокол по этому делу один раз отправляли на доработку.