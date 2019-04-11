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В Беларуси впервые в истории появился посол КНДР

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  • 11.04.2019, 19:21
Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Посольство Северной Кореи открылось в Беларуси в 2016 году.

11 апреля в МИД Беларуси прошла встреча посла КНДР Зу Зен Бона с заместителем министра Андреем Дапкюнасом по случаю его прибытия в страну. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Отмечается, что Дапкюнас приветствовал решение руководства Корейской Народно-Демократической Республики о направлении в Беларусь первого в истории двусторонних отношений посла КНДР с резиденцией в Минске и пожелал Зу Зен Бону успехов на ответственном посту.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ходе встречи посол передал копии верительных грамот.

«В дружеской беседе стороны обсудили положение и перспективы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество в международных организациях», — проинформировали в МИД.

Напомним, в 2016 году в Беларуси открылось посольство КНДР. Однако в дипмиссии на тот момент работали официальные представители КНДР — временный поверенный в делах Пак Ен Сик и торговый представитель Лю Чол Хун.


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