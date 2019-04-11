В Беларуси впервые в истории появился посол КНДР

В Беларуси впервые в истории появился посол КНДР6
- 11.04.2019, 19:21
Посольство Северной Кореи открылось в Беларуси в 2016 году.
11 апреля в МИД Беларуси прошла встреча посла КНДР Зу Зен Бона с заместителем министра Андреем Дапкюнасом по случаю его прибытия в страну. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Отмечается, что Дапкюнас приветствовал решение руководства Корейской Народно-Демократической Республики о направлении в Беларусь первого в истории двусторонних отношений посла КНДР с резиденцией в Минске и пожелал Зу Зен Бону успехов на ответственном посту.
В ходе встречи посол передал копии верительных грамот.
«В дружеской беседе стороны обсудили положение и перспективы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество в международных организациях», — проинформировали в МИД.
Напомним, в 2016 году в Беларуси открылось посольство КНДР. Однако в дипмиссии на тот момент работали официальные представители КНДР — временный поверенный в делах Пак Ен Сик и торговый представитель Лю Чол Хун.