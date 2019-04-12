Рейтинг Путина: конец «тефлоновой эры» 7 12.04.2019, 8:28

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Социологи отмечают резкое снижение числа россиян, готовых голосовать за правителя.

Количество желающих проголосовать за Владимира Путина на потенциальных президентских выборах по сравнению с январем 2018 года заметно снизилось: с 57% до 41% от общего числа опрошенных (или с 70% до 55% от числа респондентов, готовых прийти к избирательным урнам и определившихся с выбором), сообщается в среду на сайте Левада-центра.

Это антирекорд. Результат Путина – наихудший за всю историю исследований. До этого «дно» было зафиксировано в апреле 2014 года. Тогда за действовавшего президента выразили готовность отдать свои голоса 60% россиян. В январе 2016 года таковых набралось 66%, в апреле 2017 года – 62%, сообщает «Голос Америки».

Также 38 % граждан признались в ходе опроса, что они либо не сформулировали для себя, за кого им хотелось бы голосовать, либо не собираются идти на президентские выборы. И тех, и тех набралось поровну – по 19 %.

Кроме того, согласно исследованию, уровень «политического доверия» практически не изменился за прошедший год. В «тройку» лидеров входят: Владимир Путин, глава ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Причем Путин значительно всех опережает. Это дало повод прокремлевской прессе утверждать, что первому лицу государства по-прежнему нет альтернативы на российском политическом поле.

В рейтинге недоверия за явным преимуществом лидирует премьер-министр Дмитрий Медведев (29%), у Жириновского 19%, у Путина 12%.

Политолог Дмитрий Орешкин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» предположил, что президенты многих стран были бы, наверное, счастливы, если бы у них был такой же рейтинг, как у Путина.

«Напомню, у Макрона этот показатель составлял 35-38 %, а у Трампа уровень поддержки стабильно меньше 50 %, – добавил он. – Так что, если подходить формально, то у Путина рейтинг остается очень высоким. Но если его встраивать в российские реалии, то налицо, конечно, систематизированное, что очень важно, снижение».

Российская социология так устроена, что она не очень точно отражает реальные настроения людей, пояснил политолог: «Просто потому, что не все говорят правду и готовы отвечать на вопросы социологов. Поэтому сами по себе цифры не так значимы, а важна динамика. То, что желание голосовать за Путина продемонстрировали существенно меньше (на 10 % по сравнению с предыдущими опросами) людей, это, конечно, никаким случайными факторами не объяснишь. Это отражение действительно меняющихся представлений потенциальных избирателей о Владимире Путине».

В этой связи, следует признать, что популярность президента сейчас пошла вниз, констатировал Дмитрий Орешкин: «Отсюда делаем вывод о том, что эпоха так называемого тефлонового рейтинга Путина кончилась. Потому что в глазах избирателей он после крымской эпопеи воспринимался как человек, отвечающий за военную и геополитическую составляющую, которая в российском менталитете ключевая. Так вот, теперь базовая вещь заключается в том, что электорат, наконец, начинает ассоциировать Путина с экономической и хозяйственной политикой в стране. А она-то как раз совсем не впечатляет».

Политолог думает, что нынешняя тенденция продолжится и рейтинг президента «будет ползти вниз».

«Если не случится маленькой победоносной войны (а она, по-моему разумению, сейчас не просматривается), то Путину надо побеждать на экономическом фронте, а там действуют другие законы. Манипулировать с помощью пропаганды сознанием людей можно, можно подтасовать статистику. Но это никак положительно не повлияет на реальные экономические параметры и доходы граждан», – резюмировал он.

В свою очередь, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что падение рейтинга Путина лишь «несколько притормозилось, и остановилось на определенном плато».

«Если брать, например, рейтинг одобрения деятельности президента, то он уже месяца три держится на отметке 64, – указал он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Это значит, что этот рейтинг зафиксировался на определенной точке и больше не падает. То есть, общественные настроения как бы стабилизировались. Они не слишком позитивные, а скорее даже депрессивные, но, тем не менее, здесь нет безоговорочного движения вниз».

На взгляд эксперта, к прогнозу, что рейтинг Путина может упасть еще ниже, стоит относиться осторожно. Как ему кажется, этот показатель будет колебаться в пределах плюс-минус 2-3 процента.

«Главная проблема сейчас – с альтернативой выбора, – утверждает он. – Список действующих политиков тот же самый, никого нового в нем не появилось. Политическая система как была в стагнирующем состоянии, так и остается. Это можно также назвать депрессией общественного мнения – и все это будет правдой. Потому что действительно нет никаких очевидных понятных перспектив, куда будет двигаться страна и путинская система».

Вместе с тем Андрей Колесиков думает, что «внешне бесстрастный Кремль» все-таки волнуют плохие рейтинги власти, и там предпринимают определенные действия, но либо не совсем те, либо совсем не те, которых ждут граждане.