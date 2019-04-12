Тысячи жителей Судана празднуют конец правления диктатора Омара аль-Башира 8 12.04.2019, 9:17

1,527

Лукашенко называл низложенного правителя своим другом и партнером.

В Судане, который белорусское руководство называло стратегическим партнером, произошел военный переворот, сообщает «Белсат».

Канут ли в Лету теперь надежды белорусского руководства реализовать в Судане контракты на 250 миллионов долларов? Каковы шансы заработать имеет Минск в других странах Африки?

«Он уходит! Слава Аллаху! »- скандируют жители Хартума у ворот Министерства обороны. Омар аль-Башир, который железной рукой управлял Суданом 30 лет, отстранен от власти.

Ахмед Авад ибн Ауф, министр обороны Судана:

«Мы провозглашаем прекращение огня по всему Судану и немедленное освобождение всех политических заключенных. Это создаст атмосферу для мирного перехода власти и организации политических партий, проведения свободных выборов в конце переходного периода и принятия новой Конституции».

Всего за 9 дней до начала волнений аль-Башир посетил Минск. В сотрудничестве с ним Александр Лукашенко видел большие перспективы:

«С целью улучшения расчетов во взаимной торговле мы договорились добывать золото на вашей территории. Ваши недра очень богаты этим металлом».

Золотом охваченный кризисом Судан планировал расплатиться за поставленные Минском тракторы и сталь. Их в прошлом году продали на 12 миллионов долларов. Пять лет раньше экспорт равнялся 70-ми миллионам, из которых 50 относились к так называемым закрытым позициям. Евгений Красулин, политолог:

«Главное требование протестующих, при всей их эйфории и приветствия военных, – это образование гражданского правительства с представителями оппозиции. Если это произойдет, то те проекты, которые подписывались и планировались, будут под большой угрозой».