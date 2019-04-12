В Судане свергли президента: почему это важно для Беларуси 2 12.04.2019, 10:08

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Фото: Reuters

11 апреля 2019 года в Судане произошла смена власти.

Власть в стране (по меньшей мере на ближайшие два года) взяли в свои руки военные, а бессменный лидер Судана Омар аль-Башир, правивший государством последние 29 лет, арестован. Рассказываем, что произошло в Судане и почему эта страна в Северной Африке так важна для Беларуси, сообщает tut.by.

Судан — это вообще где?

Судан — одно из государств в Северной Африке, его территория составляет 1,89 миллиона квадратных километров. Судан граничит с Египтом, Эритреей, Эфиопией, Южным Суданом, ЦАР, Чадом и Ливией. На северо-востоке омывается водами Красного моря, но курортом, в отличие от соседнего Египта, Судан не стал.

Население Судана составляет более 40,5 млн человек. Из них 96,7% составляют мусульмане-сунниты (ислам суннитского направления является государственной религией Судана), 3% — христиане и 0,3% — последователи этнических африканских верований.

Страна подразделяется на 18 провинций (их также иногда называют вилаятами или штатами), столица Судана — город Хартум.

До недавних пор Судан был государством с республиканской формой правления федеративного типа. Возглавлял его президент Омар аль-Башир, а законодательная власть принадлежала двухпалатному парламенту. Теперь президент под арестом, а парламент распущен.

Так что там произошло?

Военный переворот — уже четвертый по счету в истории Судана, и наверняка не последний.

Утром 11 апреля военные Судана объявили об отстранении от власти президента Омара аль-Башира, приостановлении Конституции, а также о роспуске действующих органов власти, включая парламент.

75-летний президент Судана Омар аль-Башир был взят под стражу — по некоторым данным, он находится под домашним арестом. Кроме него, арестованы еще несколько десятков человек, в том числе экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, председатель партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха​. По предварительным данным, были задержаны более 100 высокопоставленных лиц. Одновременно с арестами чиновников новые власти объявили об освобождении всех политических заключенных.

Фото: Reuters

Министр обороны Судана, генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил о том, что военные берут власть в стране на ближайшие два года — в Судане сформирован военный совет. По окончании переходного периода будут проведены выборы.

Кроме того, в стране ввели чрезвычайное положение на три месяца. В Судане также на сутки закрыли воздушное пространство страны. Для въезда в страну закрыты и границы — на неопределенное время.

Авад бен Ауф также отметил, что власти страны не услышали людей, когда те в конце прошлого года начали проводить акции протеста.

А что за акции протеста?

В декабре 2018 года в Судане начались массовые акции протеста. Поводом для этого послужило повышение цен на хлеб с одного суданского фунта за буханку до трех (примерно от 0,02 до 0,06 доллара США). Кроме того, в Судане из-за роста инфляции (более 40% с начала этого года) значительно выросли цены на топливо, а в стране возник дефицит основных продуктов питания.

Акция протеста в Хартуме, столице Судана, 8 апреля 2019 года. Фото: Reuters

За несколько дней протесты охватили около 30 городов, включая столицу Хартум. С конца 2018 года и по настоящее время во время массовых протестов погибли более 40 человек.

23 февраля президент страны Омар аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение для принятия мер по выходу из кризиса. Это не помогло: в стране, которая является одной из беднейших стран мира, помимо акций протеста, также начались массовые забастовки.

А разве Судан бедная страна?

Так было не всегда. У Судана тоже были свой «золотой период» в конце «нулевых» — когда не было войн, зато была нефть. Но в 2008—2009 году начался кризис, цены на нефть упали, а в 2011 году от Судана откололся Южный Судан, на территории которого было 70% нефтяных месторождений.

С тех пор экономическое положение в Судане стало неуклонно ухудшаться. По данным Всемирного банка на 2017 год, объем ВВП в текущих ценах составил 117,49 миллиарда долларов, а по уровню экономического развития Судан относится к группе беднейших стран мира.

Главный приток поступлений в бюджет страны, около 70% — нефтедобыча, сельхозпроизводство и добыча золота (Судан занимает третье место в мире по добыче золота после ЮАР и Ганы). В сельском хозяйстве занято около 80% населения. Другие сектора экономики развиты слабо.

В Судане развито животноводство — крупный рогатый скот, козы, овцы, верблюды. Скотоводством в основном занимаются племена, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни. Фото: Flickr / UNAMID

Основными зарубежными партнерами Судана являются Китай, Индия, Малайзия, страны Персидского залива (Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), Эфиопия, Египет. Судан экспортирует золото, медь, сырую нефть и продукты ее переработки, кожу, живой скот, кунжут, хлопок, сахар, гуммиарабик (80% мирового производства), арахис, суданскую розу (гибискус), семена (подсолнечник), фрукты, овощи.

При этом экономика страны является импортоориентированной и в значительной степени зависящей от импортных поставок продуктов питания и промышленных товаров, машин и оборудования, медикаментов, текстиля, зерна, химической продукции, каучука, удобрений.

Во многом на экономическое положение страны повлияли и санкции в отношении компаний, принадлежащих или контролируемых правительством Судана, введенные правительством США, — в связи с поддержкой Суданом международного терроризма и продолжающихся усилий по дестабилизации правительств соседних государств, а также из-за насилия в Дарфуре и из-за распространенности нарушений прав человека. Уже при Трампе санкции были сняты, но фактически они продолжают действовать.

Влияют на экономическое положение страны и неурегулированные территориальные споры с соседним государствами — с Египтом за Хабибский треугольник, за богатый медью район Кафия-Кинги и за нефтяной район Абьей — с Южным Суданом. На обстановку в Судане также оказывает влияние конфликт в Дарфуре, где из-за межэтнического противостояния между арабскими племенами (которых поддерживает правительство Судана) и неарабским чернокожим населением последние годы то и дело вспыхивает война, в результате которой погибли более 300 тысяч человек. И да, стоит отметить, что этот регион очень богат нефтью.

Миротворцы ООН в Дарфуре находятся с 2007 года. Периодически на них нападают. На этом снимке, сделанном в 2012 году — попавшая в засаду машина миротворческой миссии ООН в Дарфуре. Четверо миротворцев были убиты, 8 — ранены. Фото: Reuters

Попытки президента Судана Омара аль-Башира провести экономические реформы в стране — ужесточение монетарной политики, контроль объема денежной массы, укрепление банковской системы, стабилизация курса национальной валюты, уменьшение инфляции, сокращение импорта и вливание в международную финансовую систему — не увенчались успехом: слишком поздно он решил это сделать.

А кто такой Омар аль-Башир?

Последние 29 лет он правил Суданом. В 1989 году, после проведенного им военного переворота, он возглавил Совет командования революции национального спасения, а в 1993 году стал президентом страны. С тех пор он неизменно побеждал на президентских выборах — в 1996 году он набрал 75,68% голосов, в 2010 году — 68,24%, в 2015 году, согласно официальным данным, одержал победу с 94,05% голосов избирателей.

После того как Омар аль-Башир пришел к власти, в стране ввели чрезвычайное положение, отменили Конституцию, распустили парламент, правительство и правительственные учреждения, создали военные трибуналы — спустя 30 лет ситуация практически повторилась.

Но, кроме этого, аль-Башир запретил политические партии, профсоюзы, газеты и выдворил из страны иностранных сотрудников гуманитарных организаций. А самое главное — установил законы шариата, после чего Судан был провозглашен исламским государством (кстати, у Омара аль-Башира две жены).

Омар аль-Башир. Фото: Reuters

В 1993 году Судан внесли в список стран — спонсоров терроризма. Запад упрекал аль-Башира в том, что его страна стала базой для боевиков «Аль-Каиды». Обвинения не беспочвенны — в 1991 году в Судане обосновался лидер «Аль-Каиды» Осама бин Ладен, и покинул он страну только спустя пять лет. Кроме того, после начала военной операции США в Афганистане именно в Судан был вывезен золотой запас «Аль-Каиды». Также правительство аль-Башира поддерживает отношения с движением «Хамас».

Также при Омаре аль-Башире с новой силой вспыхнула гражданская война, продолжавшаяся с 1983 года, между христианским югом и исламским севером Судана. За годы этой войны погибли 20 млн человек, а окончательно ей был положен конец в 2011 году, когда Южный Судан объявил о своей независимости.

А в феврале 2003 года в регионе Дарфур на западе Судана начался конфликт между повстанцами и правительственными силами, который вылился в этнические чистки. В 2007 году в регион был введен многотысячный контингент миротворцев ООН. Именно из-за конфликта в Дарфуре в 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира.

Его обвинили в том, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и о геноциде мирного населения народностей фур, масалит и загхава. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности и два — военных преступлений.

Омар аль-Башир стал первым действующим президентом, в отношении которого Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест. В ответ на это решение суда аль-Башир посоветовал судьям съесть документ. Но с тех пор он посещал только те страны, которые гарантировали, что не выдадут его МУС.

Например, Беларусь.

А какое дело Беларуси до Судана?

О, у Беларуси много интересов в Судане.

В 2017 году Судан посетил Лукашенко, а в декабре 2018 года Омар аль-Башир приехал в Беларусь.

Омар аль-Башир и Александр Лукашенко, декабрь 2018 года.

Тогда же было торжественно открыто посольство Судана в Беларуси, а Омар аль-Башир предоставил Беларуси уже второе месторождение для добычи золота. По информации tut.by, занималась проектом в Судане SOHRA Mining. Она связана с белорусским бизнесменом Александром Зайцевым (приграничные логистические центры «Бремино Групп», поставки белорусской техники в страны Персидского залива, футбольный клуб «Динамо-Брест»). Ее основная деятельность — проведение геологических и горнодобывающих работ, в т.ч. оказание сервисных услуг; торговля полудрагоценными и драгоценными минералами, драгоценными металлами.

Кроме того, в конце прошлого года несколько белорусских компаний заключили крупные контракты на поставку оборудования в Судан.

В частности, с Green Zone for Trading and Investment была достигнута договоренность о создании в Судане молочно-товарных ферм на 2,5 тыс. голов и кормовой фермы для фуража мощностью 100 тыс. тонн в год предполагаемой стоимостью по 20 млн долларов каждая. Кроме того, планировалось создать предприятие по производству кормосмесителей и косилок и заняться реализацией на рынках Судана и Беларуси кунжута, арахиса, каркаде, овощей, гороха. В планах значилась поставка белорусских удобрений в Судан, экспорт мясных продуктов в Юго-Восточную Азию и Китай и кожи вет-блю из Судана в Беларусь.

В рамках договора с Alategahat Almatadeda белорусская компания «Унибокс» собиралась построить молочный завод с мощностью по переработке 250 тонн молока в день за 20 млн долларов. Договор с Advanced Engineering Works предполагал возведение в Судане завода по производству железобетона для строительства зданий, жилья и хранилищ.

А в сентябре 2018 года белорусское предприятие «Сельэнергопром» подписало контракт с сельскохозяйственным банком Судана на поставку пяти зернохранилищ по 100 тыс. тонн каждое на сумму 27,45 млн евро, а весь комплекс работ планировалось завершить к 2021 году.

Что будет сейчас с этими проектами — остается только гадать. Северная Африка в принципе непростой регион, так что управделами президента Виктору Шейману, который курирует отношения между Беларусью и Африкой, остается только сочувствовать.

А почему Северная Африка непростой регион?

За последнее время в нескольких странах этого региона серьезно обострилась обстановка.

В Алжире вспыхнули протесты из-за решения 82-летнего президента страны Абделя Азиза Бутефлики пойти на пятый срок. Он управлял страной 20 лет, но после этого заявления потерял поддержку населения и армии. С 2013 года Бутефлика редко появлялся на публике после перенесенного инсульта. 2 апреля он покинул пост после массовых протестов. После его отставки тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы Алжира, требуя радикальных реформ политической системы страны. 9 апреля глава верхней палаты парламента Алжира Абделькадер Бенсалех был назначен временным президентом страны, и ситуация немного стабилизировалась.

В начале апреля 2019 года, спустя 8 лет после свержения режима Каддафи в Ливии, внимание международного сообщества вновь оказалось приковано к стране, где царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент и временный Кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Кроме того, есть и третья сила — ливийская национальная армия. Именно командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар начал наступление на Триполи 4 апреля. Через четыре дня силы под его руководством нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи, сегодня — по военной базе в столице Ливии. За неделю с начала боевых действий в боях погибли более 50 человек, столько же получили ранения. Среди жертв есть местные жители.

Но в других странах, граничащих с Суданом, пока все спокойно.