Эксперт: Сокращение объема транзита российской нефти ставит вопрос о сохранении «перетаможки» 5 12.04.2019, 11:35

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Минск может серьезно потерять из-за нефтяных споров.

Возможное сокращение объема транзита нефти и нефтепродуктов через Беларусь, а также рост ставки транзита ставят вопрос о сохранении схемы «перетаможки». Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, пишет officelife.media.

Логика Москвы может быть следующей: сокращается транзит — сокращается и «перетаможка». Поэтому сторонам стоит искать более конструктивный способ возврата за стол «нефтяных» переговоров.

Он напомнил, что от «перетаможки» 6 млн т нефти белорусский бюджет получил в 2017 году примерно $520,5 млн, а в 2018-м — $770,9 млн.

По оценке Юшкова, повышение тарифа на прокачку на 23% сделает поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» менее привлекательными. То есть Минск может потерять объемы транзита, а с ними — и свое геоэкономическое значение.

Эксперт напомнил и о том, что плановое повышение белорусского тарифа на 7,6% состоялось 1 февраля 2019 года и теперь вопрос будет обсуждаться на уровне уполномоченных ведомств (с российской стороны это ФАС).

Игорь Юшков считает, что в случае завершения налогового маневра без договора о компенсации от РФ рентабельность белорусских НПЗ снизится. Даже если белорусские предприятия будут перерабатывать всю собственную нефть, им придется купить около 16,4 млн т российской нефти по мировым ценам