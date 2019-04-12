закрыть
12 апреля 2019, пятница, 13:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Эксперт: Сокращение объема транзита российской нефти ставит вопрос о сохранении «перетаможки»

5
  • 12.04.2019, 11:35
  • 3,394

Минск может серьезно потерять из-за нефтяных споров.

Возможное сокращение объема транзита нефти и нефтепродуктов через Беларусь, а также рост ставки транзита ставят вопрос о сохранении схемы «перетаможки». Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, пишет officelife.media.

Логика Москвы может быть следующей: сокращается транзит — сокращается и «перетаможка». Поэтому сторонам стоит искать более конструктивный способ возврата за стол «нефтяных» переговоров.

Он напомнил, что от «перетаможки» 6 млн т нефти белорусский бюджет получил в 2017 году примерно $520,5 млн, а в 2018-м — $770,9 млн.

По оценке Юшкова, повышение тарифа на прокачку на 23% сделает поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» менее привлекательными. То есть Минск может потерять объемы транзита, а с ними — и свое геоэкономическое значение.

Эксперт напомнил и о том, что плановое повышение белорусского тарифа на 7,6% состоялось 1 февраля 2019 года и теперь вопрос будет обсуждаться на уровне уполномоченных ведомств (с российской стороны это ФАС).

Игорь Юшков считает, что в случае завершения налогового маневра без договора о компенсации от РФ рентабельность белорусских НПЗ снизится. Даже если белорусские предприятия будут перерабатывать всю собственную нефть, им придется купить около 16,4 млн т российской нефти по мировым ценам


популярное за неделю

Мнение

Ресурсные маклеры
Ресурсные маклеры Людмила Грязнова
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца Леонид Судаленко
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой Валерий Карбалевич
Лукашенко окончательно сошел с ума
Лукашенко окончательно сошел с ума Леонид Невзлин