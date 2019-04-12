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«Ъ»: Генерал, руководивший захватом Крыма, возглавил операцию в Сирии

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  • 12.04.2019, 12:33
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Андрей Сердюков

Министерство обороны РФ официально не прокомментировало информацию.

Российский генерал-полковник Андрей Сердюков, который вероятно руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, возглавил российскую военную группировку в Сирии.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои "высокопоставленные военно-дипломатические источники".

Министерство обороны официально не прокомментировало информацию.

Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой войск в Сирии дольше всех, более года.

Среди "плюсов" новоназначенного Сердюкова издание называет его опыт в Крыму и Чечне.


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