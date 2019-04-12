Борцы с аккумуляторным заводом в Бресте устроили флешмоб перед зданием РОВД 5 12.04.2019, 18:49

1,391

ФОто: Брестская газета

Так активисты отреагировали на повестки.

Повестки на 15.00 12 апреля получили 10 активистов борьбы со строительством под Брестом завода АКБ. Они перед визитом в РОВД устроили флешмоб, пишет «Брестская газета».

Шестерым активистам повестки были вручены прямо в коридоре здания суда во время рассмотрения дела в отношении известного блогера Сергея Петрухина 9 апреля.

По каким вопросам их вызвали в РОВД, сказать пока сложно, рассказал правозащитник Роман Кисляк.

Однако он предполагает, что причина – кормление голубей на площади Ленина и прогулки 31 марта либо 7 апреля.

Еще четверым повестки были вручены 11 и 12 апреля.

«Есть основания полагать, что их специально вызвали в пятницу, чтобы в конце дня они из свидетелей превратились в лиц, в отношении которых ведется административный процесс. Доставить их в суд в это время уже не будет возможности, и соответственно, они будут задержаны до понедельника, – высказал догадки Роман Кисляк. – Если будет такой расклад, то я воспринимаю это как злоупотребление полномочиями сотрудников милиции. По сути, это будет произвольное задержание. Посмотрим, что будет».

Некоторые из тех, кого вызвали повесткой в Ленинский РОВД Бреста, приехали к указанному времени подготовленными: в их сумках и рюкзаках – питьевая вода, сухпаек и теплые одеяла.

Перед тем как зайти на территорию райотдела, активисты устроили флешмоб. Один из них надел костюм волка, надул желтые шары и вместе с единомышленниками сфотографировался на фоне ворот РОВД.