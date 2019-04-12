В Бресте задержали девять противников запуска аккумуляторного завода 5 12.04.2019, 20:11

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ФОто: Брестская газета

Сегодня их вызвали в Ленинский РОВД Бреста по повестке в «качестве свидетелей».

Как стало известно ПЦ «Весна» из социальных сетей, в Бресте задержано девять противников строительства завода аккумуляторного завода под Брестом, которые были вызваны в РОВД администрации Ленинского района в качестве свидетелей по какому-то делу. Они пробудут под стражей до суда.

На каком основании активисты были задержаны - пока неизвестно. Вероятно таким образом милиция пытается не допустить их участия в очередном "кормлении голубей", которое проходит каждую неделю в воскресенье.

Перед задержанием активисты устроили флешмоб перед зданием РОВД.

«Есть основания полагать, что их специально вызвали в пятницу, чтобы в конце дня они из свидетелей превратились в лиц, в отношении которых ведется административный процесс. Доставить их в суд в это время уже не будет возможности, и соответственно, они будут задержаны до понедельника, – высказал догадки правозащитник Роман Кисляк. – Если будет такой расклад, то я воспринимаю это как злоупотребление полномочиями сотрудников милиции. По сути, это будет произвольное задержание».

Oколо 20 противников строительства аккумуляторного завода получили повестки на пятницу 12 апреля. Среди тех, кто должен прийти в милицию, - Виталий Козак, Денис Малышенко, Ирина Силицкая, Владимир Козловский, а также правозащитник Владимир Величкин. Стоит отметить, что все активисты получили повестки на одно и то же время - 12 апреля 15.00. О каком деле идет речь в повестке, пока неизвестно.

В последнее время усилилось давление на противников строительства в Бресте аккумуляторного завода. Так, на прошлой неделе на трое суток были задержаны активист Моисей Мазько и его сын Денис по делу о хранении боеприпасов. Сейчас они на свободе, однако Моисей Мазько остается в статусе подозреваемого по делу. В пятницу сотрудники милиции пытались задержать врача и активистку Татьяну Фесикову, после чего та попала в больницу. А после очередного воскресного "кормления голубей" был задержан Дмитрий Бекалюк, рассмотрение административного дела которого продолжится в среду 10 апреля.