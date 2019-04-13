Власти cнова сносят кресты в Куропатах

Власти cнова сносят кресты в Куропатах6
- 13.04.2019, 13:33
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(Обновляется) Снесены металлические кресты со стороны МКАД.
В Куропатах 13 апреля cнесли все металлические кресты, стоявшие вдоль Минской кольцевой дороги, сообщает "Радыё Свабода".
По информации государственного агентства БелТА, сегодня в Куропатах прошел субботник «по уборке и благоустройству».
«Это наша традиционная акция перед Пасхой и Радуницей», - сказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.
В субботнике приняли участие более 100 человек. Из них около 40 членов БРСМ, а также представители объединения «Белая Русь», Белорусского общества Красного Креста и ветеранских организаций.
Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.
Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.