Власти cнова сносят кресты в Куропатах 6 13.04.2019, 13:33

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Фото: svaboda.org

(Обновляется) Снесены металлические кресты со стороны МКАД.

В Куропатах 13 апреля cнесли все металлические кресты, стоявшие вдоль Минской кольцевой дороги, сообщает "Радыё Свабода".

Фото: svaboda.org

По информации государственного агентства БелТА, сегодня в Куропатах прошел субботник «по уборке и благоустройству».

«Это наша традиционная акция перед Пасхой и Радуницей», - сказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

В субботнике приняли участие более 100 человек. Из них около 40 членов БРСМ, а также представители объединения «Белая Русь», Белорусского общества Красного Креста и ветеранских организаций.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.