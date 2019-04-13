Новый молебен за избавление Беларуси от лукавого 3 13.04.2019, 19:51

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Фото: novychas.by

Молебен в защиту нашей страны и нашей веры пройдет в Минске в понедельник 15 апреля.

Партия «Народная Грамада», которая входит в состав Белорусского Национального Конгресса, выступила с обращением:

— Лукашенко продолжает уничтожение Мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах. По приказу безумного диктатора по могилам расстрелянных белорусов ездит строительная техника. Сломаны и осквернены более 150 крестов, установленных на захоронениях людьми, которым дорога память.

Накануне Пасхи, во время Великого поста сатанинская власть объявила войну главному символу христианства. Самозванец демонстративно плюет на веру и традиции белорусов.

Призываем тех, кто не хочет больше терпеть безумные поступки правителя-самодура, собраться в понедельник 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко. Вместе помолимся за избавление нашей страны от лукавого, и за здравие брошенных за решетку защитников веры – Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского.

Приходите с крестами, свечами и иконами.

Защитим нашу веру.

Слава Иисусу Христу!

Жыве Беларусь!