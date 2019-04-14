Брестчане, вы герои! 8 14.04.2019, 13:59

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Жители Бреста показали, что такое солидарность.

Сегодня традиционная воскресная акция по кормлению голубей в Бресте переросла в массовые митинг и шествие против аккумуляторного завода. В шествии приняли участие более 500 человек, то есть акция стала самой массовой со времен «тунеядских» протестов 2017 года.

Несколько раз протестующие сцеплялись руками и отбивали у милиции и ОМОНа своих соратников, которых пытались задержать.

«Брестчане, вы герои! Власти рассчитывали, что собьют протест арестами, но просчитались. Вышло намного больше людей, чем выходили раньше. Жители Бреста показали, что на месте одного задержанного лидера обязательно появятся новые. Очень круто!», - пишет телеграм-канал «Баста».

Напомним, перед выходными в Бресте задержали и до суда отправили в ИВС 10 противников завода, в том числе одного из лидеров инициативной группы Демьяна Лепесевича и мать двоих детей Екатерину Басаргину.

По предварительной информации, их взяли за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Скорее всего, речь идет о шествии по улице Советской 7 апреля, во время которого люди скандировали лозунги против завода.