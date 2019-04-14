Фотофакт: Брестчане отбивают участников шествия у милиции и ОМОНа 1 14.04.2019, 14:20

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Фото: Telegram-канал «Баста»

Жители города вышли на самую массовую акцию с 2017 года.

Сегодня традиционная воскресная акция по кормлению голубей в Бресте переросла в массовые митинг и шествие против аккумуляторного завода. В шествии приняли участие более 500 человек, то есть акция стала самой массовой со времен «тунеядских» протестов 2017 года.

Несколько раз протестующие сцеплялись руками и отбивали у милиции и ОМОНа своих соратников, которых пытались задержать.

Фото: Telegram-канал «Баста»

Напомним, перед выходными в Бресте задержали и до суда отправили в ИВС 10 противников завода, в том числе одного из лидеров инициативной группы Демьяна Лепесевича и мать двоих детей Екатерину Басаргину.

По предварительной информации, их взяли за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Скорее всего, речь идет о шествии по улице Советской 7 апреля, во время которого люди скандировали лозунги против завода.