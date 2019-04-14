Фоторепортаж: Как в Бресте прошла самая массовая акция с 2017 года 3 14.04.2019, 18:03

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Фото: racyja.com

Сегодня традиционное кормлением голубей в Бресте переросло в массовые митинг и шествие против аккумуляторного завода.

В шествии приняли участие более 500 человек, то есть акция стала самой массовой со времен «тунеядских» протестов 2017 года.

Несколько раз протестующие сцеплялись руками и отбивали у милиции и ОМОНа своих соратников, которых пытались задержать.

Фото: racyja.com

Напомним, перед выходными в Бресте задержали и до суда отправили в ИВС 10 противников завода, в том числе одного из лидеров инициативной группы Демьяна Лепесевича и мать двоих детей Екатерину Басаргину.

По предварительной информации, их взяли за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» (статья 23.34 КоАП). Скорее всего, речь идет о шествии по улице Советской 7 апреля, во время которого люди скандировали лозунги против завода.