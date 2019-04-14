«Получил зарплату, отдал за квартиру, на жизнь осталось около $70» 4 14.04.2019, 19:36

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Фото: onliner.by

Как молодой парень из деревни работает за жилье в Минске.

Cвою историю onliner.by рассказал минчанин, работающий за очень скромную зарплату с единственной целью — снимать недорогую квартиру в арендном квартале «Магистр». В данном случае жилье от работодателя — не просто приятный бонус, а единственное, что удерживает десятки людей на низкооплачиваемых позициях. «Так как я сам деревенский паренек с простыми родителями, на собственное жилье мне вряд ли удастся накопить в этой жизни, вот и приходится идти на такие жертвы», — признает Андрей (имя изменено), который вот уже пять лет работает в государственном театре на должности звукорежиссера за 400 рублей в месяц.

— Впервые я начал работать в театре еще во время учебы в ПТУ. Мой товарищ увольнялся с должности звукорежиссера и предложил устроиться на его место. Меня взяли, хотя профессия, которую я получал в ПТУ, никак не была связана со звуком. Через два года забрали в армию, потом я несколько лет жил в Питере, а потом обстоятельства сложились так, что мне нужна была работа в госучреждении, и в 2014 году я вернулся в театр.

Сам я из Минской области, деревенский паренек. Снимал двухкомнатную квартиру в Серебрянке в складчину с другом и его женой. Но схитрил и сказал начальству, что буду опаздывать на спектакли, поскольку живу в деревне и каждый день езжу оттуда на электричке, а они, бывает, приходят позже.

Отчасти благодаря этой хитрости мне быстро выделили арендную квартиру в новом квартале «Магистр», построенном для работников науки и культуры. Хотя среди моих коллег было очень мало претендентов. С такими зарплатами, как в театре, довольно сложно себе позволить такое жилье.

Фото: onliner.by

Например, я снимаю однокомнатную квартиру, в месяц за аренду с «коммуналкой» выходит 260 рублей. И вроде бы недорого, если б не зарплата в 400—450 рублей. Артисты нашего театра живут в двухкомнатных квартирах, получают зарплату 500—600 рублей, из них отдают за квартиру 300—400 рублей. Поэтому желающих снимать это жилье было немного: ну получил ты зарплату, заплатил за квартиру, а жить на что?

Фото: onliner.by

Это вариант для молодой пары без детей, где оба работают: один за жилье (это я), другой — за еду и прочие блага (моя жена). К счастью, она неплохо зарабатывает, и вместе мы как-то справляемся.

Квартира находится в абсолютно новом доме, мы заселились сразу после того, как его сдали в эксплуатацию. Купили мебель в IKEA, так что внешне все выглядит благопристойно, не совсем по-нищебродски. Конечно, МАПИДовские обои — это не предел мечтаний, но вечно работать в театре я не собираюсь, рано или поздно мне придется с этой квартиры съехать. И не хочется вкладывать деньги в ремонт, чтобы потом кому-то его оставить.

Фото: onliner.by

Почему в хоккее, который по сути является такой же индустрией развлечения, люди получают десятки тысяч долларов, а в театре с утра до вечера вкалывают за 500 рублей? Ладно артисты, их иногда приглашают в кино, и это хоть какая-то подработка. А мне как звукорежиссеру подработать негде: с утра у меня репетиция, вечером спектакль, и так всю неделю с единственным выходным.

Фото: onliner.by

Все, кто живет в квартале «Магистр», питают скромную надежду, что когда-нибудь каким-то магическим образом правительство разрешит эту квартиру либо выкупить, либо приватизировать. Но я подозреваю, что вряд ли. Слишком сладко для государства ежемесячно получать такие деньги за арендное жилье.