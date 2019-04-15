Брестский очаг 5 Виктор Горбачев

15.04.2019, 7:41

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Фото: racyja.com

Гордись, Беларусь! Гордись такими детьми.

Что за люди? Им добро делаешь, а они сопротивляются. Им рабочие места создаешь под самым носом, а они, неблагодарные, по площадям бегают. Не нравится им забота властей о народе, понимаешь ли! Нет, то что завод будет производить аккумуляторы, ну и что тут такого? Да и что тут такого, что под самым носом завод у жителей? Ну, то что будут экологические проблемы и вопросы, так что же тут этакого? Ну, мы же не застрахованы ни от чего. Так что, можно терпеть. Тем более, что народ у нас терпеливый столетиями. Обнаглели совсем. Нечего бегать по площадям и голубей кормить. Ату вас всех, борцов!

Брестский очаг не дает покоя властям. Он разгорается. Вот уже второй год. Понимаете? Второй год - каждое воскресенье! И людей все больше и больше. Их запугивают. Они выходят. Их арестовывают. Выходят. Их на сутки. А они выходят! Им штрафы огромные. А они их солидарно выплачивают и опять выходят. На них надуманные уголовные дела - они смеются в глаза врагу! Что же это за люди такие? Все ухищрения и всю подлость против них — а они есть и продолжают выходить! Женщин, у которых дети трехлетние остаются одни дома — на 15 суток! А они на колени не становятся! Как же так? Их десятками в один день — в изоляторы! А их на площади еще больше! Без разрешения, без согласования и оплат охране! Как же так? Кто эти люди? Как они еще не сломались и живут?

Гордись, Беларусь! Гордись такими сыновьями и дочерьми! Они у тебя есть и были. Их еще не так много, но они есть! И этот очаг разгорается. Власть бросает против этих людей все силы и средства, всю подлость, ложь, ненависть — а они! Живы, курилки! И ни партии, ни общественные организации и профсоюзы тут виною этой живучести! А совесть! Личная и каждого! Мужество! Гражданская позиция! И любовь! Любовь к себе, семье и стране! И пока горит Брестский очаг — быть Беларуси. И пока он дышит и сопротивляется — быть Беларуси. И что бы не творили подонки, сволочи, лизоблюды, агентура и прочая шваль с этими людьми — их не сломать! Их стержень сильнее, чем у ломающих. И пока будут голуби — народ будет! Их будут судить — а они не ныть, не хныкать. Их будут загонять в загоны — а они из них вырываться. Ибо. Ибо, свободные люди так и останутся свободными. И их дети. И их внуки. А с дерьмом все понятно. Оно всплывет на поверхность и их волною унесет. Рано или поздно — унесет. Говно всегда уносит. А сам завод ожидает печальная участь. Ну, как и все, что делается против воли народа. Деньги на нем попилят - и далее по плану. Обанкротится.

И да, очаг не потушить точно. Знаете почему? Потому что люди делают все не по принуждению, а по зову сердца и по совести. И вообще, ребята, это — брестчане! Не хухры-мухры! Зубы сломаются на них со временем. Сегодня их вышло 500 - а потом тысячи.

Удачи! И держитесь!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»

Напомним, что вчера, 14 апреля, традиционная воскресная акция по кормлению голубей в Бресте переросла в массовые митинг и шествие против аккумуляторного завода. В шествии приняли участие более 500 человек, то есть акция стала самой массовой со времен «тунеядских» протестов 2017 года.