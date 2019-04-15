Задержанные в Бресте противники аккумуляторного завода вышли на свободу 15.04.2019, 20:33

Суды пройдут 18 апреля.

Утром 15 апреля из изолятора Ленинского РОВД начали выходить жители Бреста и Брестского района, большинство из которых задержали в пятницу, когда они пришли в милицию по повесткам в качестве свидетелей, сообщает «Брестская газета».

Ожидалось, что всех задержанных, как обычно, привезут в суд на ул. Леваневского, но судья Александр Семенчук с секретарем сам приехал в РОВД.

Первой отпустили Татьяну Фесикову, которую задержали вчера. Суд над ней за раздачу на площади Ленина желтых шариков пройдет 25 апреля.

До обеда из РОВД с повестками на 18 апреля вышли Демьян Лепесевич, Олег Вялов, Денис Малашенко, Дмитрий Андросюк, Сергей Свирский, Владислав Абрамович, Владимир Козловский и правозащитник Владимир Величкин. Их будут судить за шествие 7 апреля по улице Советской и Машерова. Напомним, тогда колонна из нескольких сотен противников аккумуляторного завода прошла по городу с лозунгами против завода.

Олег Ермоленко вышел из ИВС со штрафом в 30 базовых за участие в несанкционированном шествии.

В 13.25 вышел Егор Кондартюк, задержанный во время вчерашнего шествия против завода. У него повестка на 25 апреля. Задержанный вчера Николай Троцюк вышел со штрафом в 10 базовых, суд над Виктором Сендером будет 25 апреля.

Последними вышли Алесь Абляк (повестка на 25 апреля) и Виталий Казак (повестка на 24 апреля).

Дмитрий Бекалюк был оштрафован на одну базовую величину. Суд учел, что у Дмитрия двое маленьких детей, мать-инвалид, а также с учетом отбытых суток.

Повестки на 18 апреля означают, что судить людей будут как раз накануне очередного «кормления голубей», которое противники аккумуляторного завода проводят в воскресенье на центральной площади города.

Напомним, в Бресте больше года идет активная кампания против появления аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест», который входит в состав «Первой аккумуляторной компании». Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.