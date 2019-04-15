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Жители Венесуэлы провели более шести тысяч акций

  • 15.04.2019, 22:49
Фото с сайта bbc.com

С 1 января по 31 марта в Венесуэле было зафиксировано 6211 протестных акций

Количество протестных акций, которые прошли на территории Венесуэлы с начала года по конец марта, превысило 6 тысяч. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование неправительственной организации Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов (OVCS).

По ее данным, с 1 января по 31 марта в Венесуэле было зафиксировано 6211 протестных акций, что на 157% превышает аналогичный показатель прошлого года (2414 протестов) и на 395% показатель 2017 года (1254).

Отмечается, что больше всего манифестаций прошло в столичном округе (626), штатах Мерида (485), Миранда (548), Тачира (431) и Трухильо (465), меньше всего в штатах Амасонас (56) и Дельта-Амакуро (54).

На прошлой неделе оппозиция Венесуэлы начала "Операцию Свобода". Десятки тысячи жителей страны вышли на улицы городов с требованием отставки диктатора Николаса Мадуро.

По данным ООН, на сегодняшний день около семи миллионов жителей Венесуэлы не получают полноценного питания и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Это 24% населения страны.


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